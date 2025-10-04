MUSTAFA ÇULCU

Trabzonspor'da merkezi 19 yaşındaki Oulai'ye teslim eden, her geçen gün futbol aklını ve sistemini sahada olgunlaştıran, etkin kılan Fatih Tekke hocayı kutlamamız gerekiyor. Ancak rakibe bu kadar boş alan bırakırsan sıkıntı olur. Öyle de oldu lakin kalede Onana büyük güvence. Kayserispor klasik geriye yaslan bekle değil aksine hücum etkinliği yüksek cesur oynadı, pozisyonlar buldu, bir topları direkten döndü. Bol şutların, direkten dönen topların olduğu maçın devre arası soyunma odasından farklı motivasyonla sahaya çıkan Trabzonspor, bu açık oyununu Kayseri'ye pahalıya ödetti.

Ali Şansalan geçen hafta muhteşem (!) performans göstermiş olmalı ki dün akşam yine sahadaydı. 7'de Zubkov ile Abdülsamet mücadelesinde topla oynayan Zubkov, geç kalıp faulü yapan Abdülsamet ama hakem Zubkov aleyhine endirekt verdi. Tehlikeli hareket topa değil rakibe yapılır. Verdiğin karar kabul görmeyince de bu kez sahada inandırmak için 15 saniye demonstrasyon tiyatro yapıyorsun. 59'da Augusto aleyhine bir faul çaldı ki trajikomikti! Yakından uzaktan alakası yok. Bunu aday hakem dahi çalmaz. 76'da doğru kararla devam ettirdiğin pozisyonda Trabzon'un atağını tedavi için niye kesiyorsun. Uzatmalarda verilen penaltı doğru. Arda Kardeşler konusunda çok tepki verdi diye rahatsız olmayın, Trabzonspor'un tek istediği adil oyun ve adalet.