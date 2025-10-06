MUSTAFA ÇULCU

F.Bahçe maça oyunu rakip alana yıkarak başladı. Samsunspor'u ilk 15 dakika sahasından çıkarmadı. Sonra Samsunspor oyuna ortak oldu. Hücum aksiyonları geliştirdi. Her iki takım tempoyu yükseltmeden kontrollü oyunla fırsat kollamaya başladı. Tarık, Süper Lig'de fazla yedek kalmış ama iyi bir kaleci olduğunu gösterdi. Maçın yıldızıydı. Samsunspor 2. yarıya öyle bir önde baskı ve tempo ile başladı ki F.Bahçe'yi kendi alanına hapsetti. Zengin kadrosu yok, Konferans Ligi'nden yorgun döndüler ama disiplinli oyunlarından hiç taviz vermeden oyuna ağırlığını koydular. Bu beraberlik F.Bahçe adına kazanç oldu. Ülkemizin şu an şüphesiz en kariyerli hakemi Halil Umut Meler, uzun bir aradan sonra gündem maçında. Oyuna Holse'yi sözlü ikazla başladı. Ancak Brown ve Drongelen'e net sarı kartları pas geçti. Samsun'un 34'te Musaba ile attığı golde Musaba ofsayt değil. Ancak arkada ofsayttan gelen Tomasson kaleci Tarık'ın önünde koşu yolunda hamle yapmasını engelliyor. Bu nedenle VAR, kararı kendisinin vermesi için hakemi pozisyonu izlemeye çağırdı. Hakem izledi ofsayt ve doğru kararla golü iptal etti. 58'de Skriniar ceza sahası içinde topa vurdu top Musaba'dan sekti kısa mesafeden Skiniar'ın sağ omuza geldi. Meler penaltı verdi. Külliyen yanlış karardı. VAR çağırdı, OFR'de izledi ve doğru kararla penaltıyı iptal etti. Kararı verirken bulunduğu yer çok hatalı. Görerek değil fal açarak penaltıyı vermiş. Faullerde, kartlarda sıkıntılar var. O bildiğimiz klas hakem Halil Umut Meler'e ne olmuş böyle? Resmen bitmiş, tükenmiş. Seyrederken üzüldüm.