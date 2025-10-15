MUSTAFA ÇULCU

Kocaeli tribünlerinin 17 yıllık Milli Takım özlemi ile muhteşem desteği takdire değer. Gürcistan ilk 5 dakika önde baskı, istek ile başladı. Özellikle Arda'yı faullerle oynatmamaya çalıştılar. İlk yarıda biz 5, onlar 10 faul yaptı. Oyunun kontrolünü 5. dakikadan sonra elimize aldık. Kalitemizi ortaya koyduk. Öyle ki Gürcistan'ın o önde baskı isteğini ve hırsını kırmayı geçtim, oynadığımız müthiş coşkulu ve akıl dolu oyunumuzla sahaya gömdük. Savunma arkasına ve araya attığımız paslar, duran toplarda öne gelen uzun oyuncularımız agresif pres, ikinci topları kazanma, yardımlaşma, her şey muhteşemdi. İsmail'in mücadelesini, hırsını seyrederken gözlerim yoruldu. Hakan'ın liderliğinde çağdaş futboldan örnekler sundular. 3 maçta duran top ve sağ kanat organizasyonlarından birbirinin aynı 7-8 gol buldular. Hepsi harikaydı. Farkı yakaladıktan sonra motivasyon kaybı yaşadığımız dakikalarda gol yedik. 2. yarı özellikle son anlarda zorlandık analize muhtaç bölümlerdi. Federasyon Başkanı Razvan Burleanu'nun FIFA Konseyi'ne ve UEFA İcra Kurulu'na 2021'de girişi ile birlikte hareketlenen Romanya hakemliğinde İstvan Kovacs'ın ardından 1. kategoride bulunan 3 hakemden biri Petrescu. 42 yaşında, iletişimi olmayan, donuk, gergin bir hakem. Onu 5-1'lik Beşiktaş- Lugano maçından hatırlıyoruz.

Maçın başında Eren-Kochorashvili mücadelesinde penaltı bekledik ki dikkatsiz hareketten penaltı olmalıydı, hakem 'devam' dedi. VAR'ın karışamayacağı, sahada verilmesi gereken penaltıydı. Kenan ile attığımız ilk golde çıplak gözle Gochaleishvili'nin ofsaytı bozduğu görülüyor. VAR onayladı, gol temiz.