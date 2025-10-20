MUSTAFA ÇULCU

F.Bahçe'nin maçın ilk 25 dakikasında tüm istatistikleri sıfır olan Karagümrük'e karşı penaltıdan başka pozisyonu yok. Önde baskı, bol şut, aksiyon beklerken İsmail'in mücadelesi, oyundan çıkana kadar Kerem'in çalışkanlığı, Asensio'nun oyun felsefesi ve becerisi dışında herkesin ne yapacak diye birbirini beklediği sistemsiz bir oyun. Talisca'nın ayakta duracak hali yok. Her ikili temasta yerde kalıyor. Penaltı golünden sonra kaybedecek bir şeyi olmayan cesur futbol oynayarak öne çıkan Karagümrük etkili oldu. Atılan her ara topta Karagümrük pozisyon buldu hücum ayakları biraz daha becerikli olsa gece kâbus olurdu. Fenerbahçe adına tek olumlu taraf alınan üç puan. Ali Şansalan maçın hemen başında Çağlar ve Roco'nun rakiplerine kontrolsüz girişlerinde sarı kart yerine sözlü ikazı uyguladı. Önce avantaja bırakıp, dönüp Atakan'a gösterdiği sarı doğru uygulamaydı. Talisca penaltı bekledi devam kararı doğru. Balkovec'in 19'da kayarak riskli hareketinde Nene'nin sol ayağına teması var. Pozisyon penaltı ama hakem önce devam dedi. VAR müdahalesi yedi. OFR'de izledi penaltı ve sarı kart verdi. 80'de Karagümrük'ün Atakan ile attığı 2. golde yardımcı ofsayt kaldırdı çok kritik pozisyonda VAR'dan da ofsayt çıktı. Teknolojiye güvenmek zorundayız. Sarısı olan Balkovec'in 83'te Szymanski'ye kontrolsüz girişi sonrası 4. hakemden gelen destekle 2. sarıdan kırmızı doğru karar. En-Nesyri'nin attığı iptal edilen golde ofsayt doğru. Ali Şansalan penaltıda VAR müdahalesi yedi ama iyi maç yönetti. Kutlarım.