MUSTAFA ÇULCU

Göztepe'nin golünde rakip atakların şiddetini düşüren, kıran Torreira'nın yokluğu görüldü. Oğuzhan Çakır'ın Galatasaray'ın 14'te Yunus, 17'de Osimhen ile penaltı beklediği pozisyonlara devam kararları doğru. Juan'ın Sallai'ye, Denis'in Barış'a yaptığı kontrolsüz harekette sarı kartları göstermedi. Nihayet Bokele'ye 30'da sarıyı çıkardı. Galatasaray'ın beraberlik golünde çok net savunmada Furkan'dan gelen topta Osimhen'e kalkan bayrak yanlış, gol temiz. Ama güncellenmemiş VAR hakemi izlemeye çağırdı! Külliyen hatalı müdahale… Herhalde, "Öküz altında buzağı aradılar." 42'deki mücadelede faulü önce Osimhen yaptı hakem vermedi, devamında Bokele'yi elleri-kolları illegal kullanımından ikinci sarıdan ihraç etti. Göz ve karar reflekslerinde sıkıntı yaşayan sıkışan maçı kendi yöntemleri ile çözmeye çalışan ve baskıya direnemeyen kötü bir hakemlik ve çarpık bir karar çıktı. 27 yaşındaki Oğuzhan Çakır, eğer hızlı gelişim göstermezse 45 yaşına kadar ona kimse sabır göstermez.



UMUT VAR TECRÜBE YOK!

Adnan Deniz Kayatepe'nin Kasımpaşa maçında Beşiktaş lehine verdiği penaltı doğru. Kasımpaşa lehine verdiği penaltı yanlış. VAR'dan penaltıyı iptal etti ama aldatmadan dolayı Cafu'ya sarı göstermeyi unuttu. Abraham'ın attığı penaltıda vuruş anı nizamiydi ancak vuruş öncesi kaleci kale çizgisinin gerisinde oyun alanı dışındaydı ki, böyle duramaz. Geriden gelip ivmeleniyor, kaleci avantajlı oluyor. Çizgi üzerinde olmalıdır. Hakem penaltı atış koşullarını tamamını yerine getirdikten sonra atış için düdük çalmalı. VAR bu duruma karışmaz ama hakemin uygulama hatası var. Kubilay'a yaptığı kontrolsüz hareket dolayısıyla Djalo'ya net sarı kartı göstermedi. Hakem Kayatepe'de umut var lakin tecrübe eksik.