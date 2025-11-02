MUSTAFA ÇULCU

G.Saray-Trabzonspor maçı berabere bitti, oyunun hakkı da buydu. Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın öyle basit temaslara fauller çalıyor ki futbol ülkemizde sanki farklı kurallarla oynanıyor. Sonra da net sarıları çıkarmıyor! Maçın başında Zubkov'a kontrolsüz hareketinden Sara'ya sarı çıkarmadı. 13'te Galatasaray Osimhen-Savic mücadelesinde penaltı bekledi, devam kararı doğru. El-kolları illegal kullanarak Zubkov'a müdahalesinde Eren'e sarı çıkmalıydı, çıkarmadı. Auta çıkan top sonrası topsuz alanda Abdükerim'i reklam panolarına iten Pina'ya sarı çıkmalıydı, sözlü ikazla geçti. Maçın majör kararı, 26'da kornerden gelen topa Muçi vurdu, kısa mesafeden top Sara'nın sol kapalı eline geldi. Trabzonspor penaltı bekledi, devam kararı doğru.

39'da Barış, açık ve net bir şekilde Pina'yı formasından çekerek durdurdu, sarı olmalıydı göstermedi. 40'ta Mustafa'ya el-kolları illegal kullanarak yaptığı faulde Sallai'ye sarı çıkmalıydı, çıkarmadı. Sallai hakem kontenjanında koruma altında oyuna devam etti. Galatasaray'ın iptal edilen golünde Torreira ofsayt, iptal kararı doğru. Yunus'a yaptığı kontrolsüz harekete Folcarelli'ye sarı çıkarmadı. 77'de Galatasaray'ın iptal edilen golünde Sane ofsayt, karar doğru. Sallai'ye yaptığı ciddi faul sonrası oyundan Bouchouari'nin ihracı net doğru. Çıkmayan sarı kartlara rağmen oyun hakemin kontrolündeydi. Oyun ve oyuncular, hakemi kabul etti. İkinci yarı daha başarılıydı.