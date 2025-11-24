MUSTAFA ÇULCU

F.Bahçe, savunma zaafları ile başladığı oyunda kalesinde beklemedik 2 gol görünce şoka girdi. Çabuk toparlandı. Oyun kontrolünü eline aldı. Duran etkisiz kaldı. Tedesco, oyuncu değişiklikleri ile doğruyu buldu, galibiyeti hak etti. Çağdaş Altay, Rizespor'un ilk golü öncesi atak başlangıç fazında Buljubasic-Fred mücadelesine devam kararı doğru. Karara sınırları zorlayan ve başlama vuruşunu geciktiren itirazında Fred'e mutlaka sarı göstermeliydi ama göstermedi. 11'de Duran'a kontrolsüz giren Papanikolaou'ya net sarıyı göstermedi. 12'de Ismail'in kolu kapalı penaltı yok. Rize'nin 2. golü öncesi Laçi'nin şutunda Fred'in kolları kapalı sırtını döndüğünde omuz bölgesinden temasla giden topa elle oynama vermesi hatalı karar. Hakemin tarif ettiği gibi genişleme yok ekranda göremedik! Skriniar'a kontrolsüz girişi dolayısıyla Laçi'ye sarı çıkmalıydı sadece faul verdi. 57'de hakeme itirazdan sarısı olan Laçi, 64'te Kerem'e faulü umut vaat eden atağı kestiği için 2. sarıdan ihracı doğru. 64'te Talisca'ya çıkmayan net sarı var, faul bile vermedi. Oyuncular hakemlerimizin seviyesini artık kabullenmişler kararlarda birbirlerini teskin ediyorlar gülüp geçiyorlar. Biz de daha fazlasını beklemiyoruz zaten.



SKANDAL VAR'A RAĞMEN İYİ YÖNETTİ!

Beşiktaş çok istekli ancak futbolcular birbirinden çok kopuk oynuyor. Liderleri yok. Bazı oyuncularda yorgunluk belirtileri var. Samsunspor'un başarılı stoperi Satka orta alanda Ntcham ve Celil gibi 3 önemli oyuncusundan yoksun ama oyun ezberi olan iyi geçiş oynayan taş gibi bir takım. Beşiktaş'da saha dışı küskünler ve saha içi sorumluluktan kaçan oyuncularla bu beraberlik iyi sonuç. Atilla Karaoğlan ligin tecrübeli hakemi. 11'de Samsunspor'un attığı gol açık ofsayt, iptal doğru. 28'de Toure'ye, 32'de Musaba'ya, 34'te Zeki'ye göstermediği net sarı kartlar var!

36'da Borevkovic'in bilerek oynadığı top sağ eline geliyor penaltı olmaz. VAR müdahalesi yanlış. Hakem OFR'de izledi izledi, 3.5 dakika sonra doğru kararla 'devam' dedi. 55'te El Bilal Toure'ye, Borevkovic'in hareketi net penaltı. Tespiti zor açıdan hakem doğru karar verdi. 88'de Toure-Drongelen pozisyonunda devam kararı doğru. VAR skandalına rağmen başarılı yönetim gösterdi.