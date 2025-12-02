MUSTAFA ÇULCU

Her iki takım da kontrollü ve güvenli oyunu tercih etti. Tedesco bu maça iyi hazırlanmamış... Korkunun derbiye faydası yok. Yasin Kol son 6 derbide 4 kez sahada. Maça basit temaslara fauller çalarak oyunu keserek başladı. Semedo'ya gecikmeli ve avantaj sonrası Lemina'ya gösterdiği sarılar doğru. Sane'ye kontrolsüz hareketinden dolayı Brown'a sarı göstermeliydi, göstermedi. Fenerbahçe'nin attığı gol öncesi Skriniar topu koluyla oynuyor, hakem görüyor ama işi ülke ikliminde klasik uygulama VAR'a bırakıyor. VAR müdahalesi doğru.

45+5'te Barış ile kaleci Ederson mücadelesi temiz, penaltı yok. Galatasaray kulübesine sözlü ikazı disiplin açısından ne kadar doğruysa devre arası kendisine itiraz eden Abdülkerim'e ve Fenerbahçeli idari menajere kart çıkarmaması o derece yanlıştı. 66'da hakem ne yaptı ne karar verdi anlayabilene aşk olsun! Skriniar'ın Sara'ya hareketi net sarı (borderline) ama ne faul verdi ne sarı çıkardı. Fenerbahçe ayaktayken oyunu niye durdurduğu belli değil, sonra hakem atışı ile başlattı. İtiraza gelen Ederson'a sarı doğru. Maçı VAR'da Ali Şansalan yönetiyor. Muhtemelen APP için hakeme "oyunu durdur" dedi, rezil bir uygulama yaptılar. Yasin Kol'un performansı futbol iklimimize uygundu.