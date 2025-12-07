MUSTAFA ÇULCU

Fenerbahçe; derbiden 6 farklı isim ile Asensio sağda; Oğuz solda, Talisca 10 numarada, en önde Jhon Duran santrfor olarak oyuna iyi başladı. Talisca ile Duran oyun içinde mobiller, gezerek oynadılar. Semedo sakatlanınca kurulumda zorunlu değişim oldu, Fenerbahçe'nin oyun ritmi kayboldu. Fred ve Alvarez, Başakşehir'in yetenekli ayakları Shomurodov, Harit ve Fayzullayev'i kovalamaktan hücuma ve oyun kurulumuna yeterince katkı sağlayamadı. Sürekli topun ve rakibin peşinden koştular. Başakşehir daha ritimli ayağa pas yaptı. Başta Kemen olmak üzere yetenekli hücumcuları, Fenerbahçe savunmasını zaman zaman zorladı. Fenerbahçe bir türlü beklenen tempoyu yapamayınca Tedesco'dan tempolu oynayabilecek 3 oyuncu hamlesi ile duran toptan Skriniar'ın golü geldi. Oyunu hiç bırakmayan, zaman zaman daha etkili olan Başakşehir beraberliği yakaladı. Sıkıcı, temposu düşük oyunun hakkı da beraberlikti.

Adnan Deniz Kayatepe genç, tecrübesi eksik bir hakem. Fenerbahçe'nin Duran ile penaltı beklediği pozisyonda ve 22'de Başakşehir'in penaltı beklediği pozisyonda devam kararları doğruydu. Hakemlikte maçı başlatmak ve bitirmek sanattır. İlk yarıyı bitirişine baktığımızda tecrübesizliği belli oldu. Hakemin bazı faul yorumlarında ve kart uygulamalarında olması gereken standardı göremedik! 67'de En-Nesyri açık ofsayt gol iptali doğru. Başakşehir'in golü temiz. Önceki geceki Mehmet Türkmen faciasından sonra genlerinde hakemlik aşkı bulunduğunu bildiğim Adnan Deniz Kayatepe, tecrübe kazandıkça bize daha iyi olacağı mesajı verdi. Sakin yönetimi ilaç gibi geldi.