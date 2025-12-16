MUSTAFA ÇULCU

Fenerbahçe'de ön bölgede Duran'ın arkasında Talisca, en iyi olduğu yerde başladı. Kanatlardan Asensio ve Kerem içeriye kat ederek kanat bekleri Mert ve Brown'a boşluklar yarattı ve öne çıkmalarını sağladılar. Böyle olunca da Fenerbahçe kalabalık oyuncu grubu ile hücum aksiyonları geliştirdi. Oyuncular muazzam istekliydi ve rakibi daha ilk yarıda sahadan sildiler. Konyaspor'un gücü belli, temassız oyunu tercih ettiler. Topu ön bölgede tutacak, aksiyon yaratacak oyuncusu yok. Talisca gerek hücumda gerekse savunmada müthiş oynadı. Asensio ve Fred performans olarak öne çıktı. Fenerbahçe ilk yarıda skoru elde edince ikinci yarı vites küçülttü.

Hakem Ozan Ergün maçın hemen başında kale atışında ceza alanı ön çizgisine basma konusunda Duran ile inatlaştı. Duran'ın son davranışı sınırları zorluyor, hakemin otoritesini sarsıyor, sarı vermeliydi. Ama hakem arkasını döndü ve gitti! 8'de Jo Jin-Ho'ya verilen sarının gecikmeli çıkması kafaları karıştırdı!

26'da topla oynayan Duran'a hamlede geç kalan Uğurcan'ın faulü net penaltı. Hakemin önü açık, görüyor ama veremiyor! Oysa çok kolay verebileceği bir penaltı. Bunda bile alışkanlık VAR'a yaslanıyor. VAR'dan penaltı geldi. Atış öncesi ekrana yansıyan hakemin kaleci Bahadır'a söylemleri ise çok manidar! Günümüz hakemliğinde maçlardan VAR'ı alın, kanatları kopmuş uçak gibi yere çakılırlar. Maçta hakemi zorlayacak oyun da pozisyon da yoktu. Bir majör karar vardı, o da VAR'dan geldi.