Okullar 15 Temmuz yemini ile açılıyor

MEB, öğrencilere 15 Temmuz’u anlatacak. Dağıtılacak bir broşürde 15 Temmuz yemini var: Eğer sizi unutursak kalbimiz kurusun...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yarın başlayacak yeni eğitim öğretim döneminde 16 milyon öğrenci için bu kez demokrasi zilini çalacak. MEB, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsü sırasında şehit ve gazi olan vatandaşların kahramanlıklarının öğrenci ve velilere anlatılması için çalışma başlattı. İlk hafta okullarda 15 Temmuz Demokrasi Zaferi anma etkinlikleriyle kutlanacak. MEB, şehit adı verilen okullara "Onur Köşesi" ve "15 Temmuz Şehitler Kitabesi" koyacak. Şehit adı verilmeyen okullarda da 15 Temmuz Şehitler Kitabesi okul girişine yerleştirilecek. Kitabede şu ifadeler yer alıyor: "İnsanlığın ve nice uygarlıkların beşiği olan kadim coğrafyamız kanlı ve vahşi bir saldırıya tarihin kaydettiği en büyük ihanet girişimine maruz kaldı. Ülkemize, vatanımıza, milletimize ve tüm insani değerlere ihanet eden FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen kanlı ve hain girişim, aziz milletimizin direnişiyle yerle bir oldu. Elleri öpülecek analar, babalar, dedeler, nineler mermilere ve bombalara siper olan gençyaşlı yiğitler vatanını milletini namusunu savunmak için yola çıktı. Soylu bir aşık edasıyla gittiler. Milli iradeyi, demokrasiyi, hukuk devletini ve halkımızın sarsılmaz birliğini savunan çelikten bir kale oldular. Şehadet şerbetini içip yokluklarla vatanlarına hayat verdiler. Gazi olup vatan aşkıyla kutsanmış bir yaşama bilincine dönüştüler. Malazgirt'te, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi onurlu ve dik duruşlarıyla bir kez daha tarih yazdılar. Sizler bu şanlı tarihi hatırlayarak büyüyün."



UNUTURSAK KALBİMİZ KURSUN

Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilere dağıtılan ücretsiz ders kitabının yanında da 15 Temmuz'u anlatan broşür verilecek. Broşürde kısa bir yemin metni de yer alacak: "Eğer sizi unutursak kalbimiz kurusun. Emanetlerinize sahip çıkmazsak dillerimiz lal olsun. Şehidim aziz ve mübarek hatıran önünde bir kez daha söz veriyorum ki; Üzerinden asırlar geçse bile şehadetinle hayat bulan bu kutlu destanı asla unutmayacağım" ifadeleri bulunacak. Öte yandan okulların açıldığı ilk gün okul müdürleri yapacakları konuşmalarında milli birlik ve beraberliği vurgulayan Atatürk'ün sözleri, Mehmet Akif Ersoy, Nazım Hikmet, Necip Fazıl Kısakürek ve Ahmet Arif şiirleri ile 15 Temmuz günü yaşananlar anlatacak.



KAHRAMANLARI ERDOĞAN ANLATACAK

Konferans salonlarında ve sınıflarda ise öğrencilere yaklaşık yedi dakikalık bir film izletilecek. İstiklal Marşı temel alınarak oluşturulan filmde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu İstiklal Marşı eşliğinde, 15 Temmuz günü demokrasi kahramanlarının verdiği mücadelede, millet olarak tek yürek oluşumuz izletilecek. Filmde, öğrencileri olumsuz etkileyecek şiddet içerikli görseller ile siyasi simgelere yer verilmeyecek.



ÖĞRENCİLERE 15 TEMMUZ KİTAPÇIĞI

Ayrıca öğrencilere okulun ilk günü dağıtılmak üzere bir demokrasi kitapçığı hazırlandı. Kitapçıkta, bu süreçte sıkça duyulan sözcükleri açıklayan "15 Temmuz Sözlüğü", 15 Temmuz günü kronolojik olarak yaşananlar, milletin darbecilere karşı direnişi, şehitler ve demokrasi meydanlarının fotoğrafları yer alacak. Sözlükte; Cumhuriyet, demokrasi, Meclis, darbe, cunta, FETÖ/PDY gibi kavramların açıklamaları da yer alacak. İşte sözlükte yer alan kelimeler:

Demokrasi: Halkın meşru iradesini, vatandaşların eşitliğini ve özgürlüğünü esas alan hukuk devleti ilkelerinin geçerli olduğu toplumsal düzen.

Darbe: Milletin ve seçilmiş hükümete yönelik, zor ve silah kullanarak devirme girişimi.

Cunta: Halkın seçtiği yönetime silah zoruyla el koymaya teşebbüs eden yasa dışı grup.

FETÖ/PDY: FETÖ kısaltması, halkın dini duygularını sapkın görüşleriyle istismar eden Fetullahçı Terör Örgütü'nü ifade eder.