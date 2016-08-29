Harp Akademileri'ndeki FETÖ yapılanmasına operasyon: 18 gözaltı

15 Temmuz darbe girişiminin İstanbul'daki merkezi olarak gösterilen Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki Fethullahçı yapılanmaya yönelik başlatılan operasyon çerçevesinde 29 kişi hakkında gözaltı kararı alındı, 18 şüpheli gözaltına alındı.

15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren Fethullahçı Terör Örgütü'nün Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarında Can Tuncay'ın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki Fethullahçı yapılanmaya ilişkin operasyon düzenlendi. Gözaltında alınan Harp Akademileri personelinin itirafları üzerine soruşturmayı genişleten Savcı Can Tuncay, 29 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

11 KİŞİ FİRARİ

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tüm şüphelilerin ev ve adreslerinde yaptığı arama sonrası 18 şüpheliyi gözaltına aldı, 11 şüphelinin ise firari olduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki Fethullahçı askerlerin FETÖ bağlantılarına ilişkin önemli deliller elde edildiği, gözaltına alınan kişiler arasında bu askerlerin sivil abilelerinin de bulunduğu kaydedildi.

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