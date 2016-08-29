Türk Telekom'a büyük FETÖ operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü'nün Türk Telekom'daki yapılanmasına ilişkin gerçekleştirilen yeni operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı.

Türk Telekom'da FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin daha önce gerçekleştirilen operasyonda 28 şüpheli tutuklamaya sevk edilmiş 11'i tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

İSTANBUL BAŞSAVCILIĞI

Türk Telekom'daki Fetullahçı yapılanmaya ilişkin yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından yönetilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından verilen talimat ile harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri 89 şüpheli hakkında operasyon başlattı.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NDA FETÖ OPERASYONU

53 GÖZALTI

Şüphelilerin ev iş yeri adreslerinde arama gerçekleştirildi. Adreslerinde ele geçirilen 53 kişi gözaltına alındı ve Vatan'daki emniyet yerleşkesine getirildi.

BYLOCK KULLANICILARI

Şüphelilerin FETÖ/PDY mensuplarının yaygın olarak kullandıkları iletişim sistemi olan Bylock kullanıcısı oldukları belirlendi.

MİT TESPİT ETTİ

Sistemi telefonlarına bir dönem yükledikleri saptanan şüphelilerin Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından bu iletişim sisteminin çözülmesi ile yakayı ele verdikleri anlaşıldı.