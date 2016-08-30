Dışişleri'nden ABD'ye flaş çağrı!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Müttefikimiz ABD'nin, Münbiç şehir merkezine yönelik olarak Haziran ayında başlayan ve şehrin DEAŞ'tan arındırılması suretiyle tamamlanmış bulunan operasyon öncesinde tarafımıza ilettiği, herhangi bir PYD/YPG unsurunun operasyonun ardından Fırat nehrinin batısında kalmayacağı yolundaki taahhüdünün bir an önce gerçekleşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bilgiç, ABD Savunma Bakanı, Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Beyaz Saray Sözcüsü ve IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi'nin "Fırat Kalkanı Harekatı" hakkında basına yansıyan açıklamaları hakkında bir soruya cevap verdi.

"Fırat Kalkanı Harekatı"nın amacının belli olduğunu Belirten Bilgiç, "Harekat, Uluslararası Hukuktan kaynaklanan meşru müdafa hakkımız ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı ilkesi çerçevesinde, oradaki terör belası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını rahatsız etmeyecek noktaya geriletilinceye kadar sürecektir" değerlendirmesinde bulundu.

"TAAHHÜDÜNÜN BİR AN ÖNCE GERÇEKLEŞMESİNİ BEKLİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, ABD'ye şu ifadelerle seslendi:

"Müttefikimiz ABD'nin, Münbiç şehir merkezine yönelik olarak Haziran ayında başlayan ve şehrin DEAŞ'tan arındırılması suretiyle tamamlanmış bulunan operasyon öncesinde tarafımıza ilettiği, herhangi bir PYD/YPG unsurunun operasyonun ardından Fırat nehrinin batısında kalmayacağı yolundaki taahhüdünün bir an önce gerçekleşmesini bekliyoruz."

"GEREKLİ GİRİŞİM YAPILMIŞTIR"

Bilgiç, söz konusu açıklamalar üzerine diplomatik kanallardan "gerekli girişimlerin" yapıldığını şöyle aktardı:

"ABD'li yetkililerin Fırat Kalkanı Harekatı'nın kapsam ve hedefleri konusundaki beyanları üzerine ABD'nin Ankara Büyükelçisi nezdinde üst düzeyde gerekli girişim yapılmış ve bu tarz beyanların hiç bir şekilde kabul edilemez bulunduğu, müttefiklik hukukuyla bağdaşmadığı vurgulanmıştır."