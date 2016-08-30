Kasa kasa ihanet

Bank Asya'da 17 Aralık sonrası kayıtları silindiği belirlenen 800 bin hesaptaki 2 milyar liraya yakın paranın batık kredi olarak gösterilerek FETÖ'ye aktarıldığı ortaya çıktı. 81 ilde çeşitli banka şubelerindeki kiralık kasalarda da FETÖ'cü şirket ve şahısların örgüt için topladığı 3 milyar liralık döviz, altın, çek, mücevher ve hisse senedi bulundu

SABAH'ın 17 Aralık sonrası duyurduğu Bank Asya'da kayıtları silinen 800 bin hesabın sırrı ortaya çıktı. FETÖ'nün örgüt çarkı içinde başta işadamları olmak üzere örgüt üyelerinin bankadan kullandığı milyarlarca liralık kredi işlemini, muhasebe kayıtlarını kâğıt üstünde sildikleri belirlendi. Savcılık raporlarına göre 1.8 milyar liralık batık kredi olarak gösterilen bu paranın da örgüt elebaşısı Gülen'e aktarıldığı saptandı. İstanbul, Kayseri, Bursa, İzmir, Ankara başta olmak üzere 81 ildeki çeşitli banka şubelerinde bulunan kiralık kasalar açıldı. Altın, değerli mücevherler, çek, döviz, hisse senedi ve nakit paranın yer aldığı kasalarda 3 milyar lirayı aşkın servet çıktı.



BAYİ AĞLARINA DA NEŞTER VURULACAK

Örgütün Türkiye'deki şirketlerine el konulurken bunların 40'a yakın ülkedeki uzantıları için de düğmeye basıldı. Bu ülkelerdeki bayi ağlarının kapatılması için resmi başvuru yapıldı. Örgütün, kamu kurumlarından ihale ile aldığı bayilikler de iptal edildi. Maliye Bakanlığı, ABD Gelir İdaresi'nden FETÖ'nün eğitim başta olmak üzere diğer alanlarda yürüttüğü ticari faaliyetlere ilişkin bilgileri de istedi. Hükümet, örgütün Türk vatandaşları üzerine başta Avrupa olmak üzere diğer ülkelerde kurduğu şirketlerin kapatılması, yatırım, iş ağlarının durdurulması için de girişimlerini sürdürüyor. FETÖ soruşturması kapsamında emniyet, istihbarat, adli makamlar, Maliye tarafından yürütülen incelemelerde örgütün finans ayağına ilişkin yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı. Örgütün, 17-25 Aralık sonrasında Bank Asya'daki örgütle ilişkilerini doğrudan ortaya koyan, kritik muhasebe ve borç yapılandırma kayıtlarını yok ettikleri belirlendi. Silinen işlemler içinde örgütün kilit yöneticilerine ilişkin hesap hareketleri de olduğu görüldü. Bu hesaplar üzerinden ağırlıklı olarak ABD, Kanada, İngiltere, Güney Afrika'ya düzenli para akışı sağlandığı belirlendi. SABAH'ın 17 Aralık sonrası gündeme taşıdığı 800 bin işlemi silmeye yönelik "büyük hesap oyunu"nu örgüt yanlısı bürokratlar "yedekleme temizliği" olduğunu iddia etmişti. Bunun üzerine giden murakıplar da örgüt üyeleri tarafından iftiralarla etkisiz hale getirilmişti. Darbe girişimi sonrası gözaltına alınan, tutuklanan isimlerin verdiği ifadeler Bank Asya'nın 2014'te 70. madde kapsamına alınmasının ardından yapılan usulsüzlükleri ortaya koydu. FETÖ üyelerinin sildiği 800 bini aşkın kaydın himmet, işadamlarından şantajla alınan paralar gibi gizlemek istedikleri hesaplar olduğu belirlendi. Bu hesaplar içinde örgüt yöneticilerinin de aralarında olduğu çok sayıda işadamının kullandığı milyarlarca kredi işlemi de olduğu kaydedildi. 1.8 milyar liralık batık kredinin kaynağının da bu hesaplar olduğu ifade edildi. Yurtdışına gönderilen para tutarı birkaç milyar dolar görünse de silinen hesaplardaki para transferlerinin bunun çok üzerinde olduğu belirtildi. Yine aynı dönem konunun üzerine gitmek isteyen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun çalışmalarını kilitlemek için milyonlarca liralık davalarla baskı yaptıkları da soruşturma raporlarına yansıdı. FETÖ destekçilerinin mal varlıklarıyla orantısız para transferi gerçekleştirdiği de ortaya çıktı.



FARKLI İSİMLERLE HESAPLAR AÇTILAR

Silinen işlemler içinde örgüt yöneticilerinin milyonlarca liralık paralarını kurtarmak için farklı isimler üzerinden çok sayıda mevduat hesabı açıldığı, usulsüz kâr dağıtımına gidildiği saptandı. Yine bu dönemde darbe girişimi sonrası el konulan şirket ortaklarına sağlanan kredilerde de artış saptandı. Bazı işadamlarının da yüklü miktardaki mevduatları farklı isimlere yatırarak sigorta garantisi oluşturduğu belirlendi. Bank Asya'ya devletin el koymasının ardından bankadan çekilen paranın yerinin doldurulması için bankaya destek için devreye giren her bir isim mercek altına alındı.



4 BİN 700 ŞİRKET HESABI BLOKE...

Darbe girişimi sonrası hesapları bloke edilen şirket sayısı 4 bin 700'e ulaştı. İncelemelerde örgütü destekleyen çok sayıda şirketin gelir-gider faturalarını izlediği belirlendi. Örgütün kasası olarak görülen bu şirketlerde izah edilemeyen para hareketleri konusunda Mali Suçları Araştırma Kurulu ayrıntılı bir çalışma yürütüyor. Yine adli makamlara sunulan raporlarda bankacılık sistemi üzerinden geçmeyen, nakit çalışılan, kurye kullanılan finansal işlemlere ilişkin de çalışma yürütülüyor.