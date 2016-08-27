Gülen'in talimatıyla banka kurtarma operasyonu!

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansal destek sağladıkları iddiasıyla Akfa Holding ve alt şirketleri ile Yeni Mağazacılık AŞ'ye düzenlenen operasyon kapsamında Fi Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan ile Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş'ında aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklanma gerekçeleri ortaya çıktı.

Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliğinin kararında, şüphelilerin Akfa Holding çalışanları, ortakları ve yetkilileri olduğu, Fi Yapı ile Akfa Holding arasında yoğun organik ilişki bulunduğu ve zanlıların 17/25 Aralık 2013'teki kalkışmadan sonra dahi eylemlerine anılan şekilde devam ettikleri bildirildi.

BANK ASYA'YI KURTARMAK İÇİN PARA TOPLAMIŞLAR

Kararda, açık kaynaklarda 17/25 Aralık sürecinden sonra THY'nin Bank Asya'daki 300 milyon lirasını çektiği, 2014'ün ikinci ayından itibaren de örgüt üyeleri tarafından Bank Asya'nın kurtarılması için para toplanmaya başlandığı aktarıldı.

Akfa Holding ve yetkilisi Fatih Aktaş ile Hasan Sayın'ın ortaklaşa terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in talimatları doğrultusunda Bank Asya'yı kurtarmak üzere harekete geçtikleri yönünde şüphe oluştuğu kaydedilen kararda, Aktaş'ın yetkilisi ve ortağı olduğu şirketleri aracı kılarak sermaye artışı yapıyormuş görüntüsü verdiği, özellikle terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla 2014'ün ocak, şubat ve mart aylarında havalelerinin olağanüstü artış gösterdiği, incelemelerde de şirketlere sermaye artışı amaçlı gönderilen yüklü miktardaki paranın şirketlere değil de şahıslara yollanmasının Bank Asya'yı kurtarmaya yönelik eylemler olduğu bilgisine yer verildi.

FETÖ/PDY'nin mali suçlardaki amacının paranın takibini zorlaştırmak ve kendilerini perde arkasında gizlemek olduğu aktarılan kararda, böylece adli ve idari tahkikat sırasında kendilerini normal ticari eylemler yapıyorlarmış gibi göstermeye çalıştıkları vurgulandı.

AKFA HOLDİNG BAŞTA OLMAK ÜZERE...

Kararda, şunlar kaydedildi:

"FETÖ/PDY elemanları tarafından vatandaşın dini duyguları sömürülerek toplanan burs, himmet ve kurban bağışı gibi paraların sisteme sokularak legalize edildikten sonra Akfa Holding tarafından özellikle Amerika ve yurt dışında bulunan FETÖ/PDY'nin okul ve kuruluşlarına havale edildiğine ilişkin şüpheli işlemlerin bulunduğu, ayrıca bankomatlarda çalışanlara para yatırılarak alakasız kişiler tarafından paraların yurt dışından çekilmesi ve FETÖ/PDY'ye finansman sağlanması şüphesi hakimliğimde hasıl olmuştur. Şüphelilerin bazılarının Amerika'ya gitmiş olmalarına rağmen, savunmalarında bunun iş ya da gezi amacıyla yapıldığını sanki bir noktadan talimat almışcasına beyan etmelerinin kesinlikle suçtan kurtulmaya yönelik olabileceği değerlendirilmiştir."

TİCARİ İŞ YAPIYORMUŞ GİBİ GÖSTERİP PARA AKLADILAR

Söz konusu terör örgütüne tüm talimatların, Amerika'da yaşayan Fetullah Gülen tarafından bazen kuryeler bazen de şifreli konuşmalar vasıtasıyla iletildiği belirtilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'de bulunan bu terör örgütünün üyelerinin de bu talimatları kayıtsız şartsız itaat ederek yerine getirdiği, terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in talimatları doğrultusunda yine örgütün üst düzey elemanlarının yönlendirmesiyle, Bank Asya'yı kurtarmak amacıyla alavere dalavere yaparak sanki ticari iş ve eylemler yapıyormuş gibi gösterilerek paraların bir şekilde Bank Asya'ya girişinin yapıldığına ilişkin şüpheli işlemlerin söz konusu olduğu kanaatine varılmıştır."

Bir kısım şüpheli, kendi hesapları üzerinden Akfa Holding'e yapılan havalelerden haberleri olmadığını söylese de bunun teknik olarak mümkün olmadığı aktarılan kararda, şüphelilerin delilleri karartma ihtimalinin olması, tutuklama tedbirinin uygulanmasının ölçülü bulunması gibi nedenlerle tutuklanmalarına karar verildiği vurgulandı.

Kararda, bu kapsamda Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhat Aktaş, Fi Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan ile Hasan Sayın'ın, "silahlı terör örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklandıkları bildirildi.