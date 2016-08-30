TSK'dan Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölgede tespit edilen bölücü terör örgütü hedefleri ateş altına alınarak imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik tespit edilen hedefler ateş alınarak imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi üzerine Türk Hava Kuvvetlerine ait 4 savaş uçağı, 18.50-18.57 saatlerinde Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenledi.

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Harekatta, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik hedefler ateş altına alınarak imha edildi. Harekatın ardından hasar ve zayiat tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü bildirildi.