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TSK'dan Avaşin-Basyan bölgesine harekatı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 30.8.2016 01:56
TSK'dan Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı
TSK'dan Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen harekatında, bölgede tespit edilen bölücü terör örgütü hedefleri altına alınarak imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen harekatında, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik tespit edilen hedefler alınarak imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi üzerine Türk Hava Kuvvetlerine ait 4 savaş uçağı, 18.50-18.57 saatlerinde Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenledi.

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Harekatta, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik hedefler altına alınarak imha edildi. Harekatın ardından hasar ve zayiat tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü bildirildi.