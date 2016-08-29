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DAEŞ mevzileri obüslerle vuruluyor!

  • Giriş Tarihi: 29.8.2016 18:36 Güncelleme Tarihi: 29.8.2016 19:39
DAEŞ mevzileri obüslerle vuruluyor!
DAEŞ mevzileri obüslerle vuruluyor!

kent merkezine tarafından atılan roket mermileri düştü. ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, tarafından atıldığı belirlenen 3 havan mermisi, kent merkezinde bir boş alana düştü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayın ardından polis, havan mermilerinin düştüğü alanı güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme başlattı.

TSK'DAN CERABLUS OPERASYONU AÇIKLAMASI

Çevrede güvenlik önlemleri alan polis, vatandaşları bölgeye yaklaştırmıyor.

DAEŞ MEVZİLERİ VURULUYOR!

Kilis'e roketlerin atıldığı Suriye'deki hedefler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait çok namlulu roketatarlar ve Fırtına obüsleriyle ateş altına alındı.