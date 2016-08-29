DAEŞ mevzileri obüslerle vuruluyor!

Kilis kent merkezine Suriye tarafından atılan roket mermileri düştü. Patlama ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Suriye tarafından atıldığı belirlenen 3 havan mermisi, Kilis kent merkezinde bir boş alana düştü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayın ardından polis, havan mermilerinin düştüğü alanı güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme başlattı.

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Çevrede güvenlik önlemleri alan polis, vatandaşları bölgeye yaklaştırmıyor.

DAEŞ MEVZİLERİ VURULUYOR!

Kilis'e roketlerin atıldığı Suriye'deki hedefler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait çok namlulu roketatarlar ve Fırtına obüsleriyle ateş altına alındı.