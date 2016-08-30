YPG Menbiç’e yığınak yapıyor

Fırat Kalkanı Harekâtı’nda TSK destekli ÖSO birlikleri toplamda 400 kilometrekarelik alanı terör örgütü DAEŞ’ten temizledi. YPG ise Kobani’den Menbiç’e personel ve silah yığıyor

TSK'nın Suriye'de başlattığı Fırat Kalkanı Operasyonu'nun 6'ncı gününde ÖSO güçleri, sınırdaki Cerablus ve Çobanbey bölgelerinde DAEŞ ve YPG'ye karşı ilerleyişini sürdürüyor. Cerablus ve Çobanbey hattını birleştirmek isteyen ÖSO güçleri, yıllardır terör örgütlerinin esaretinde bulunan Türkmen köylerini kurtarmak için tüm hatlarıyla mücadele ediyor. SABAH'a konuşan Sultan Murad Tümeni Komutanı Muhammed Şıhlı, "Cerablus Grubu, Cerablas'un güneyine doğru ilerliyor. Burada YPG/ PKK'lı teröristlerle savaşıyoruz. Onları, aynı zamanda doğal bir sınır olan Sacur Nehri'nin güneyine kadar kovalayıp Türkmen köylerini kurtaracağız. Havar Grubu ise Çobanbey'den Cerablus'a doğru ilerleyişine devam ediyor. DAEŞ'lileri köylerimizden çıkarıyoruz. Çok kısa sürede iki grup birleşecek ve Cerablus-Çobanbey hattı özgürlüğüne kavuşacak" dedi. Operasyonun başladığı günden itibaren düne kadar yaklaşık 400 kilometrekarelik alanın terör örgütü DAEŞ'ten temizlendiği belirtildi. Bu arada dün Cerablus ve civarında teröristlere ait olduğu belirlenen 20 hedefin Fırtına obüsleriyle 61 atış yapılarak vurulduğu bildirildi.



23 KÖY TERÖRİSTLERDEN KURTARILDI

ÖSO'ya bağlı güçler, Cerablus bölgesinde 10, Rai bölgesinde ise 3 köyü terör örgütü DAEŞ ve YPG'den kurtardı. Doğuda ise Tüzel çayının Fırat ile birleştiği yer ile batıda Ez Zahiriyah-El Yakubiyah- Hasansağır bölgelerinde 10 köy daha DAEŞ'ten kurtarıldı.



PYD/PKK HALEN FIRAT'IN BATISINDA

ABD Savunma Bakanlığı, PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi gerektiğini ilettiğini, bunun da büyük ölçüde gerçekleştiğini iddia etmişti. Ancak yetkililer, PYD militanlarının nehrin batısındaki pozisyonlarını koruduğunu, doğuya geçişlerinin büyük ölçüde gerçekleşmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı. Nehrin batısındaki PYD/PKK'lılar, Menbiç ilçesinde yuvanlanmış durumda. Burada kendi örgüt üniformaları ve armaları yerine Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kıyafetlerini kullanan teröristler, kolaylıkla kamufle oluyor.



KOBANİ VE KAMIŞLI'DAN TAKVİYE

Fırat Nehri'nin batısında Suriye Demokratik Güçleri (SDG) bünyesinde kamufle olan YPG'liler, ÖSO'nun Menbiç'e doğru ilerlemesinin ardından bölgeye çok sayıda silah, araç, malzeme ve personel takviyesi yapmaya başladı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü YPG militanları Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında yer alan Kamışlı'dan Menbiç'e silah sevkıyatı yapıyor. Şanlıurfa'daki Mürşitpınar'ın karşısındaki Kobani'den silah, araç, malzeme ve terörist yüklü TIR'ların batıya doğru intikal ettiği belirlendi.