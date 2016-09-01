ABD’ye PYD yanıtı: Anlaşma yok!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kalın, "Türkiye ile PYD arasında Menbiç özelinde ateşkes sağlandığı" iddialarına ilişkin, "PYD, PKK'nın Suriye uzantısı olarak bir terör örgütüdür. Türkiye Cumhuriyeti devletinin böyle bir yapıyla herhangi bir ilişkisi söz konusu değildir" yanıtını verdi. Kalın, "Terörle mücadele noktası ve sınır güvenliği noktasında tatmin edici noktaya ulaşana kadar Fırat Kalkanı operasyonu devam edecektir" diye konuştu. İbrahim Kalın'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle oldu:



ANLAŞMA SÖZ KONUSU DEĞİL

PYD ile böyle bir anlaşma söz konusu değildir. PYD, PKK'nın Suriye uzantısı olarak bir terör örgütüdür. Türkiye Cumhuriyeti devletinin böyle bir yapıyla herhangi bir ilişkisi söz konusu değildir.

Fırat Kalkanı operasyonu ile ilgili hedeflerimizi çok net bir şekilde ortaya koyduk.

DAEŞ ile yürütülen Cerablus ve güneyinde yürütülen bu mücadeleden PKK ve uzantıları neden rahatsızlar. Eğer amaç DAEŞ terörü ile mücadeleyse bunlar o bölgede ne yapıyorlar.

Biz defalarca ifade ettiğimiz halde bu noktalarda PYD, YPG veya başka unsurlar bulunduğu müddetçe Fırat'ın doğusuna geçmedikleri müddetçe bizim için hedeftirler.