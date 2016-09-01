Tankımız vurulurken uçak kaldırmadılar

ABD, Suriye'nin Cerablus bölgesinde önceki gün DAEŞ saldırısına uğrayan TSK zırhlısı ve ÖSO'ya taahhüt ettiği hava desteğini vermeyerek büyük bir tehlikeye sebep oldu. Önceki gün Cerablus'a bağlı Külliye köyüne giren ÖSO güçleri ve geride güvenliklerini sağlamaya çalışan TSK zırhlıları, DAEŞ militanlarının roketli saldırısına maruz kalmıştı. Saldırı sonucu 3 asker yaralanmıştı. ÖSO kaynakları 19.00 sularında başlayan saldırı ardından bir tankın roketle vurulduğunu kaydetti. Saldırıya anında karşılık verildikten sonra, İncirlik'ten kalkan ve bölgede devriyede bulunan Koalisyon Güçlerinden acil destek istendi. Ancak Amerikalı yetkililer, Koalisyon jetlerini müttefik unsurlara yardıma göndermedi. Çeşitli gerekçelerle yaklaşık 1 saat oyaladılar. Bunun üzerine TSK kendi savaş uçaklarını kaldırmak zorunda kaldı. Türk jetleri hedefleri başarıyla vurup karadaki unsurları rahatlattı. Koalisyon unsurları ise 3 saat sonra çatışma bölgesinde bombardıman yaptı. Bir ÖSO komutanı, "Koalisyon uçakları bizi orada yolda bıraktı. Çok büyük zayiat verebilirdik. Hava müdahalesi onların yüzünden gecikti. Son anda Türk uçakları yetişti" dedi.