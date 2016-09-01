Çukurca'da hava harekatı

Genelkurmay Başkanlığı, Hakkari Çukurca kırsalında Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında bir adet dinamik hedefin ateş altına alınarak imha edildiğini bildirdi

Hakkari Çukurca kırsalında Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendiği, bölgede tespit edilen bir adet dinamik hedefin ateş altına alınarak imha edildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Çukurca kırsalına hava harekatı düzenlendiği belirtilerek, şunlar ifade edildi:

"31 Ağustos 2016 tarihinde 19.36-19.57 saatleri arasında Çukurca kırsalında, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş, bölgede tespit edilen bir adet dinamik hedef ateş altına alınarak imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir."

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