Ömer Halisdemir'i almaya gelen ambulansı geri çevirmişler

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan astsubay Erhan Almaz, darbeci generale ilk kurşunu sıkan astsubay Ömer Halisdemir'in vurulmasından sonra onu almaya gelen ambulansın, yüzbaşı Volkan Bal ve kendisi tarafından geri gönderildiğini söyledi.

Erhan Almaz'ın mahkeme tutanaklarına yansıyan ifadesinde, Özel Kuvvetler Komutanlığına (ÖKK) helikopterle indikleri sırada Ömer Halisdemir'in yanına gelerek ısrarla cuntacı general Semih Terzi'nin nerede olduğunu sorduğunu, bu karşılaşmadan kısa bir süre sonra silah sesleri duyduğunu ifade etti.



"UÇAK KAÇIRILDIĞINI SÖYLEDİLER"



Cuntacı Semih Terzi ile Silopi'den Ankara'ya gelerek ÖKK'yı ele geçirmek isteyen ekipte yer alan astsubay Erhan Almaz, darbe girişiminden birkaç gün önce görevli olduğu İskenderun'dan geçici görevle Diyarbakır'a geldiğini aktardı.



15 Temmuz gecesi terörle mücadele alarmı verildiğini, bunun üzerine bütün askerlerin içtima alanına çıktıklarını anlatan Almaz, daha sonra kaçırılan bir uçağı kurtarmak için Ankara'ya gidecekleri bilgisinin kendilerine iletildiğini iddia etti.



Bunun üzerine Ankara'ya gitmek için gerekli hazırlıkları yaptıklarını, teçhizatlarını alarak kendilerini almaya gelen uçağa binmek için hareket ettiklerini belirten Almaz, Ankara'ya gidecek tim görevlilerinin, astsubay Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu sıktığı tespit edilen tabur komutanı Binbaşı Fatih Şahin tarafından belirlendiğini savundu.



"DARBE İDDİALARINI YOLDA ÖĞRENMİŞTİK"



Almaz, ifadesine şöyle devam etti:



"Neden gideceğimizi sorduğumuzda Ankara'da uçak kaçırıldığını söylediler. Uçak kaçırmaya müdahale etme ÖKK'nın görev alanıdır. Bütün tabur havaalanına gittik ancak uçağın alabildiği kadar tim uçağa binebildi. Gelenlerin üçte biri havaalanında kaldı. Gideceklere ise tabur komutanı Fatih Şahin karar verdi. Havaalanında kalan tim komutanı tecrübesizdi. Bu nedenle bizim timleri seçtiğini düşünüyorum. Askeri teamüllerden dolayı hangi göreve gittiğimizi soramadık. Darbeye karşı görev alacağımızı düşünmüştüm. Darbe iddialarını yolda öğrenmiştik."



"BİZİ ÖMER HALİSDEMİR KARŞILADI"



İçinde bordo berelilerin bulunduğu iki helikopterle ÖKK'ya indikleri sırada kendilerini astsubay Ömer Halisdemir'in karşıladığını belirten Almaz, Halisdemir'in yanına gelerek ısrarla cuntacı Tuğgeneral Semih Terzi'nin nerede olduğunu sorduğunu aktardı.



"SEMİH TERZİ'NİN NEREDE OLDUĞUNU SORDU"



Almaz, "Benim bindiğim helikopter ilk olarak inmişti. Bu sırada Ömer Halisdemir bizi karşıladı. Semih Terzi'nin nerede olduğunu sordu. Ben kendisini daha önceden tanıyordum. Arka tarafta diğer helikopterle geldiğini söyledim." ifadesinde bulundu.



Bu diyalogdan kısa bir süre sonra silah sesleri duyduğunu ifade eden Almaz, yaşanılanları şöyle anlattı:



"Semih Terzi'nin uzağındaydım. Semih Terzi vurulduktan sonra Ömer Halisdemir'i kimin vurduğunu görmedim. Terzi'yi içeri kaldırdılar. Kısa bir süre sonra ambulans geldi. Ambulanstakilerin hepsi erdi, şaşkınlık içerisindeydiler. Güvensiz bir ortam olduğu için Mehmetçiğin zarar görmemesi amacıyla ambulansa geri binmelerini söyledim. Nöbetçi amir Volkan Bal Yüzbaşı da erlere aynı şeyi söyledi.



"AMBULANSA GERİ DÖNMELERİNİ SÖYLEDİ"



Semih Terzi'ye tim içerisinde bulunan sıhhiyecilerimiz içeride müdahale etti. Ambulans gittikten sonra birkaç el silah sesi daha duydum. Ancak nereden geldiğini anlamadım. Volkan Yüzbaşı, Ömer Halisdemir'in nabzını kontrol edip öldüğüne kanat getirdikten sonra ambulanslarla gelen erlere dönmelerini söyledi.



Durumu anladıktan sonra darbe girişiminde bulunanların yanında olmadım. Semih Terzi ve Ömer Başçavuş vurulduktan sonra mevzi almıştım. Bu sırada güvendiğim ailedostu Tuncer Zorgeçen Başçavuş'a mesaj attım. Mesajla durumu anlattım. O da bana Zekai Aksakallı'nın televizyona bağlanarak açıklama yaptığını ve Semih Terzi'nin darbeci olduğunu mesajla iletti. O sırada kimseye güvenmediğim için bu bilgiyi diğerleri ile paylaşamadım."



Astsubay Erhan Almaz, darbe girişiminde bulunduğu gerekçesiyle sevk edildiği Gölbaşı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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