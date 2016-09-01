Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme!

Türkiye ve Rusya, Türk Akımı projesinin hayata geçirilmesi için gerekli izin süreçlerinin en kısa sürede tamamlanması ve tahkim sürecinde gerekli adımların en kısa sürede atılması konusunda mutabık kaldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın, Rus enerji şirketi Gazprom'un Üst Yöneticisi (CEO) Aleksey Miller ve beraberindeki heyeti kabul ettiği kaydedildi.

GAZPROM HEYETİ İSTANBUL'DA

İstanbul'da gerçekleştirilen baş başa ve heyetler arası görüşmelerde, Türk Akımı projesinin yanı sıra Türkiye'nin Rusya ile arasındaki kontrattan kaynaklanan hakları çerçevesinde başlattığı tahkim süreci ve bölgesel enerji işbirliğiyle ilgili konular ele alındı.





Görüşmelerde, Türkiye ve Rusya, Türk Akımı projesinin hayata geçirilmesi için gerekli izin süreçlerinin en kısa sürede tamamlanması konusunda mutabık kaldı.



Gazprom heyeti İstanbul'da

Tahkim süreci kapsamında Türkiye'nin kontrattan kaynaklı haklarının temini ve sürece neden olan sorunun çözülmesi için gerekli adımların en kısa sürede atılması konusunda da karşılıklı kararlılık belirtildi. Görüşmede ayrıca, bölgesel enerji işbirliği konularında da karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.



