Elektronik kimliklere geçilecek tarih belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım, 2017 yılı itibariyle elektronik kimlik sistemine geçileceğini açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım, 65. hükümetin 100. gününü anlatırken yeni kimliklerle ilgili konuştu.

Başbakan konuyla ilgili şunları kaydetti:

2017'den itibaren elektronik kimlik vereceğiz. Bütün vatandaşlarımıza verilecek. Şuanda pilot uygulama yapılıyor. Dış politikada prensibimiz dostlukları artırmak. Bunun gereğini de yapıyoruz. Türkiye'deki güven ve istikrar bozulursa bölgenin değil dünyanın dengesi bozulur.

BAŞBAKAN YILDIRIM: ÇÖZÜM ARTIK MİLLETTE