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Elektronik kimliklere geçilecek belli oldu

  • Giriş Tarihi: 2.9.2016 13:26 Güncelleme Tarihi: 2.9.2016 13:27
Elektronik kimliklere geçilecek tarih belli oldu
Elektronik kimliklere geçilecek tarih belli oldu

Başbakan , 2017 yılı itibariyle elektronik kimlik sistemine geçileceğini açıkladı.

Başbakan , 65. hükümetin 100. gününü anlatırken yeni kimliklerle ilgili konuştu.

Başbakan konuyla ilgili şunları kaydetti:

2017'den itibaren elektronik kimlik vereceğiz. Bütün vatandaşlarımıza verilecek. Şuanda pilot uygulama yapılıyor. Dış politikada prensibimiz dostlukları artırmak. Bunun gereğini de yapıyoruz. Türkiye'deki güven ve istikrar bozulursa bölgenin değil dünyanın dengesi bozulur.

BAŞBAKAN YILDIRIM: ÇÖZÜM ARTIK MİLLETTE