Hüseyin Çapkın tutuklandı

Fethullahçı Terör Örgütü’nün mülkiye yapılanmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan İstanbul eski emniyet müdürü Hüseyin Çapkın tutuklanarak cezaevine konuldu.

İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimi Durmuş Karaçalı tarafından tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Başsavcıvekili İsmail Uçar'ın koordinesinde, FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şenay Baygın'ın yeni delillere ulaşması üzerine harekete geçilmişti.

HÜSEYİN ÇAPKIN 3 AYRI KONUDAN SORGULANACAK!

HÜSEYİN ÇAPKIN’A FETÖ GÖZALTI

Savcılık, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, bir merkez valisi ve 2 kaymakamın gözaltına alınmasına karar vermiş Çapkın, İzmir'de gözaltına alınmıştı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin tamamlanması ardından şüpheliler bu sabah İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Hüseyin Çapkın ve beraberindeki 3 şüpheli soruşturma savcısı Mehmet Şenay Baygın tarafından sorgulandı. İfade işlemi ardından Hüseyin Çapkın ve diğer 3 şüpheli FETÖ üyeliği suçlaması ile tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Sorgu işlemleri İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nde gerçekleştirildi. Çapkın ve beraberindeki şüpheliler tutuklanarak cezaevine konuldu.



Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 7 merkez valisi, 1 vali yardımcısı ve 3 kaymakam olmak üzere toplam 12 şüpheli tutuklanmıştı.