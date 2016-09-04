Almanya'da bir gazete yaptığı açıklamada 'PKK terör örgütü değildir' diyen Demirtaş'a Başbakan Binali Yıldırım'dan çok sert bir tepki geldi. Yıldırım, 'Uzaktan konuşmak kolay, gel Dürümlü'de konuş, PKK'nın diri diri yaktığı Diyarbakırlı ailenin yanında konuş' dedi.

Almanya'da Süddeutsche Zeitung gazetesine konuşan HDP Eşgenel Başkanı Selhattin Demirtaş, PKK'nın katliamlarına gözlerini yumarak "PKK terör örgütü değildir" demişti. Bugün Diyarbakır'da katıldığı teşvik programında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Demirtaş'a sert tepki göstererek PKK'nın son zamanlarda yaptığı kanlı eylemleri örnek gösterdi.

Başbakan Yıldırım'dan Demirtaş'a sert tepki

İşte Yıldırım'ın Demirtaş'ı hedef alan o sözleri;

"Bütün terör örgütlerini yok edeceğiz. Bu ülkeyi bölmek isteyenler asla çözümün bir parçası değildir. Çözüm milletin kendisidir. Çözüm mözüm yok. Çözüm millette. Terör örgütüyle çözüm olmaz.

Çözüm vatandaştır, çözüm sizsiniz, siz ve biz birlikte Türkiye'yiz. Can alanlar, pusu kuranlar çözüme karşıdır. PKK'nın eline silah verenlerle DEAŞ'in eline silah verenler aynı adamlardır.

"PKK'YI TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK KABUL ETMİYORUZ DİYOR"



HDP, PKK terör örgütünü terör örgütü olarak kabul etmiyoruz diyor. Almanya'dan konuşacağına gel Tanışık, Dürümlü köyünde konuş, diri diri yaktığınız 5 vatandaşımızın akrabalarının yanında konuşun, uzaktan konuşmayın.

"KİM ŞEHİT EDİYOR GENÇLERİ?"



PKK terör örgütü değil öyle mi? Kim yaptı, kim şehit ediyor gençleri? Operasyonlar Türkiye'nin her karış toprağında gece gündüz yaz kış gideceğiz seyahat edeceği güvenlik şartları oluşuncaya kadar devam edecek.

PKK'NIN ÖCALAN OYUNU BOZULDU

"MAĞDURİYETLER BİTECEK"



Çözüm mözüm yok, terör örgütü ile çözüm olmaz. Çözüm millette. Sur'da 2017 sonunda evi, işyeri zarar gören vatandaşların mağduriyeti bitecek. 1 ay sonra Cizre'de 2 bin 500 konutun inşaatları yükselecek. 2 ay içinde Yüksekova'da 1.500 konut başlayacak. Gazi ve Melik Ahmet Caddeleri'ndeki bütün dükkanlar yenilenecek.