Rus medyası: IŞİD Türkiye sınırından silinmek üzere

TSK'nın "Fırat Kalkanı" operasyonu sürerken, IŞİD'in "Türkiye sınırından silinmek üzere olduğu" belirtiliyor.

Sputnik'e göre, ÖSO kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türk ordusunun desteğiyle ilerleyen militanlar, dünden beri birçok köyü ele geçirdi. Böylece, "Fırat Kalkanı" operasyonunun başlangıcından bu yana Cerablus'a bağlı 64 köy IŞİD'in elinden alınmış oldu.

FIRAT KALKANI’NDA İKİNCİ ADIM ÇOBANBEY

Kurtarılan köylerde ÖSO militanları mayın arama tarama çalışmaları yaparken, IŞİD'in olası yeniden saldırısına önlem olarak köylerde ÖSO militanlarının konuşlandırıldığının belirtildiği haberde şöyle denildi:



"AZEZ CERABLUS HATTI BİRLEŞİYOR"



"IŞİD'in bu köylerden çekilmesiyle Türkiye sınırındaki varlığı 7 kilometreye düştü. Bu söz konusu sınırda da bugün IŞİD'in tamamen yok edilmesi bekleniliyor. 7 kilometrelik sınır hattındaki 5 köyün alınmasıyla, Azez-Cerablus hattı birleşecek."