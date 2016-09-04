Fırat Kalkanı’nda ikinci adım Çobanbey

Fırat Kalkanı operasyonunda Cerablus ve çevresinde kontrol sağlanınca ikinci cephe açıldı. Türk tank ve zırhlıları sınırı geçerek batıdaki Çobanbey’e girdi. Operasyonda Türk askeri ÖSO birliklerine destek olacak

Terör örgütü DAEŞ'i Suriye sınırından temizlemek için başlatılan Fırat Kalkanı operasyonunda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait tanklar ve zırhlı araçlar, Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) destek vermek amacıyla sınırdan Suriye tarafındaki Çobanbey ilçesine geçti. TSK, dün 13.30 sıralarında Salhan köyü yakınlarından Suriye'nin Çobanbey kasabasına tanklar ve zırhlı araçlar ile giriş yaptı. Savaş uçaklarımız Vukuf bölgesindeki 2 DAEŞ hedefini imha etti. Dün ayrıca Arap İzzah, El Fursan, El Rai bölgesi, İdalat, Talyah Garbiyah ile Kusbba Turkuman Havaalanı ÖSO birlikleri tarafından ele geçirildi. 24 Ağustos'ta başlayan Fırat Kalkanı Harekatı ile ÖSO, Cerablus'un yanı sıra, batıdaki Çobanbey ilçe merkezinden de ilerleyerek Türkiye sınırı boyunca bazı köylerin kontrolünü ele geçirmişti. Cerablus'ta kazanılan başarı ile batıya doğru hareket eden ÖSO, Çobanbey hamlesi ile yeni bir koldan doğuya ilerleyerek Cerablus-Azez hattındaki DAEŞ varlığına son vermek istiyor. ÖSO güçleri, Türkiye-Suriye sınır hattının yaklaşık 40 kilometresini DAEŞ'lilerden temizlemeyi başardı. Operasyon boyunca 46 köyü DAEŞ ve YPG'li teröristlerden kurtarmayı başaran ÖSO, Kilis'in Elbeyli ilçesinin hemen karşısında bulunan Çobanbey'den Cerablus'a doğru harekete geçti. Sultan Murad Komutanı Muhammed Şıhlı, "Azez'den Cerablus'a kadar olan bölgeyi DAEŞ ve YPG'lilerden temizleyeceğiz. PYD-YPG'lilerin burada bir Kürt koridoru kurmasına da DAEŞ'lilerin köylerimizi işgal etmesine de izin vermeyeceğiz" diye konuştu.



10 BÖLGE DAHA ELE GEÇTİ

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, harekatın 11'inci gününde El Athariyah, Şeyh Yakup, Vukuf, Ayyaşa ve El Mutminah bölgelerinde de ÖSO unsurlarınca kontrol sağlandı. Dün toplam 10 bölgede kontrol sağlanırken, Ateş Destek vasıtaları tarafından 11.11'den 19.00'a kadar harekât sahasında bulunan 20 DAEŞ terör örgütü hedefine 52 Fırtına ve 20 ÇNRA (çok namlulu roket atar) mermisi atıldı. Harekatın başladığı 24 Ağustos'tan bu zamana kadar toplam 300 hedefe bin 306 atım yapıldı.



SINIRA BETON BLOK

Gazinatep'in Karkamış ilçesi ile Cerablus'u ayıran sınıra beton bloklarla duvar örme çalışmaları başladı. DAEŞ'in kontrolünde bulunan Halep'e bağlı Cerablus'taki terör saldırıları ve sızma girişimlerini önlemek için geçen yıl başlanan duvar örme çalışmaları uzun bir aradan sonra yeniden başladı. Fırat Nehri'nden Karkamış Gümrük Kapısı'na kadar getirilen beton bloklu duvar, harekat sonrası yeniden başlayarak Cerablus'un batısına doğru devam ediyor.



ELBEYLİ'YE ASKERİ SEVKIYAT SÜRÜYOR

Suriye sınırındaki Kilis'in Elbeyli ilçesi de hareketlendi. Elbeyli'ye zırhlı araç sevkiyatı devam ediyor. TSK'nın Suriye'nin Cerablus bölgesine yönelik başlattığı operasyon ile DAEŞ militanlarının temizlenmesinin ardından ÖSO güçlerinin ilerlemeye çalıştığı Bab bölgesine komşu olan Elbeyli'de güvenlik önlemleri de artırıldı. Son birkaç gündür Elbeyli sınırına yapılan askeri sevkiyat dün de sürdü. Son olarak 8 tank, 1 zırhlı sağlık aracı ile 2 mühimmat kamyonu konvoy halinde Elbeyli'ye ulaştı. Araçlar dsınır hattındaki Havuzlubahçe ve Çobanbey Hudut Karakolu bölgesine gönderildi.



KİLİS'E DÜŞEN ROKET MERMİLERİNE ANINDA YANIT...

Suriye sınırının terör örgütlerinin kontrolündeki bölgesinden saat 13.15 sıralarında peş peşe ateşlenen Katyuşa roketlerinden biri, Kilis Devlet Hastanesi yakını diğeri Şeyh Muhammet Bedevi Türbesi yakınlarına bir diğeri ise zeytinlik alana düştü. Olayda bir kişi hafif yaralandı. Zeytinlikte küçük çapta yangın çıktı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kilis'e atılan 3 mermiye karşılık olarak, atışın yapıldığı iki silah mevzisinin yerlerinin tespit edildiği ve Fırtına obüsleriyle 16 atış yapıldığı bildirildi. Hedefler imha edilirken orada bulunan DAEŞ'li teröristler de öldürüldü.



DAEŞ'İN TÜNELİ

ÖSO güçleri, DAEŞ'ten kurtardıkları Suriye'nin Cerablus bölgesindeki Hırbe köyünde, keskin nişancı teröristlerin kullandığı 30 metrelik gizli bir tünel buldu. 4-5 kişinin bir arada kalabileceği büyüklükteki tünelde yiyecekler, tuvalet ve uyuma alanları bulunuyor.



