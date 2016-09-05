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Akşener'i destekleyen teşkilatlar feshedildi

  • AA
  • Giriş Tarihi: 5.9.2016 15:50 Güncelleme Tarihi: 5.9.2016 16:04
Akşener'i destekleyen teşkilatlar feshedildi
Akşener'i destekleyen teşkilatlar feshedildi

'i destekleyen 'nin Kavaklıdere, Köyceğiz ve Ortaca ilçe teşkilatları, genel merkez kararıyla feshedildi.

Kavaklıdere İlçe Başkanı Ümit Alper, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongre sürecinde genel başkanlığa adaylığını açıklayan 'i desteklemeleri nedeniyle bu kararın alındığını iddia etti.

kararının kendileri için sürpriz olmadığını belirten Alper, kendisinden sonra göreve atanacak yönetime şimdiden "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

GENEL MERKEZ KARARIYLA FESHEDİLDİ

Alper, "Tüm seçimlerde en iyi bir şekilde dimdik mücadelemizi verdik, iktidar partisine ve büyükşehir etkisine rağmen seçimlerde ikinci parti olduk. Gün geldi partiyi temsilcisiz bırakmamak adına belediye başkan adayı da olduk. Görev yaptığımız süre boyunca partimizle ilgili doğru olduğuna inandığımızı cesaretle her makama aktardık" dedi.

Muğla'da Kavaklıdere'nin yanı sıra Köyceğiz ve Ortaca ilçe teşkilatlarının genel merkez kararıyla feshedildiği öğrenildi.

Kentte daha önce de MHP'nin Bodrum, Milas, Yatağan, Ula, Menteşe, Dalaman ve Seydikemer ilçe teşkilatları feshedilmişti.

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