Akşener'i destekleyen teşkilatlar feshedildi

Meral Akşener'i destekleyen MHP'nin Kavaklıdere, Köyceğiz ve Ortaca ilçe teşkilatları, genel merkez kararıyla feshedildi.

MHP Kavaklıdere İlçe Başkanı Ümit Alper, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongre sürecinde genel başkanlığa adaylığını açıklayan Meral Akşener'i desteklemeleri nedeniyle bu kararın alındığını iddia etti.

Fesih kararının kendileri için sürpriz olmadığını belirten Alper, kendisinden sonra göreve atanacak yönetime şimdiden "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

GENEL MERKEZ KARARIYLA FESHEDİLDİ

Alper, "Tüm seçimlerde en iyi bir şekilde dimdik mücadelemizi verdik, iktidar partisine ve büyükşehir etkisine rağmen seçimlerde ikinci parti olduk. Gün geldi partiyi temsilcisiz bırakmamak adına belediye başkan adayı da olduk. Görev yaptığımız süre boyunca partimizle ilgili doğru olduğuna inandığımızı cesaretle her makama aktardık" dedi.

Muğla'da Kavaklıdere'nin yanı sıra Köyceğiz ve Ortaca ilçe teşkilatlarının genel merkez kararıyla feshedildiği öğrenildi.

Kentte daha önce de MHP'nin Bodrum, Milas, Yatağan, Ula, Menteşe, Dalaman ve Seydikemer ilçe teşkilatları feshedilmişti.

MHP LİDERİNİ KIZDIRAN AKŞENER SORUSU