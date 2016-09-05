Asker değil vatan haini

FETÖ-PKK ittifakı bir kez daha deşifre oldu. Fetullahçı hainlerin bir yıl boyunca Çukurca'ya operasyon yaptırmadığı ortaya çıktı.

Hain FETÖ'cü subayların bir hainliği daha ortaya çıktı. FETÖ'cü komutanların bir yıldır bölgedeki PKK kamp ve sığınaklarına operasyon yapmadıkları ve adeta örgüte yol verdikleri belirlendi.

Hakkari Çukurca'da başlatılan operasyonlarda şehit sayısı artarken FETÖ'cü komutanların 1 yıldır bölgedeki PKK kamp ve sığınaklarına operasyon yapmadıkları ve adeta örgüte yol verdikleri ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre PKK'lı teröristlerin Çukurca bölgesinin dağlık kesiminde 40'a yakın docka mevzisi kurduğu tespit edildi. Son operasyonlarda bunlardan 10 tanesi ele geçirildi. Bölgede teröristlerin yuvalandığı hakim tepeler de şiddetli çatışmalar sonrasında ele geçirilerek terörist mevzileri imha edildi.

FETÖCÜ KOMUTANLAR ÖRGÜTE YOL VERDİ!

FETÖ darbe girişiminden tutuklanan Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Otal'ın, Hakkâri'de PKK'ya 1 yıl boyunca operasyon yapmadığı ortaya çıktı. FETÖ-PKK gizli ittifakı ile Doğu ve Güneydoğu'da görevli FETÖ'cü komutanlar, örgütün dağlık alanda hâkimiyetini artırmasına göz yumdu. PKK kamp ve sığınaklarına yerleşim merkezlerinden gerekli tüm silah, mühimmat ve ihtiyaç malzemesinin aktarılmasına da göz yuman hain komutanlar, böylece terör örgütünün bölgede büyük miktarda yığınak yapmasını sağladı. DTK Eş Başkanı Ahmet Türk'ün, 2013 yılında, ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gizlice Pensilvanya'ya giderek Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen ile görüştüğü, gazetemizde 28 Temmuz 2016 tarihinde yayınlanmıştı. FETÖ'cü hain komutanların PKK'nın faaliyetlerine göz yumduğu ve operasyon yapmadığı gerçeği, Akit'te yer alan Gülen-Türk görüşmesine ilişkin haberin ispatı niteliği taşıyor. (Yeniakit)

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