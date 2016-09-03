Şemdinli'de çatışma: 5 asker şehit oldu

TSK, Suriye'de başlattığı Fırat Kalkanı operasyonunda sınırındaki terör örgütlerine yönelik operasyonuna başarılı bir şekilde devam ederken içeride de bir yandan PKK'lı hainlerle mücadelesine devam ediyor. TSK DAEŞ'i vurdukça PKK'lı teröristler kudurdu. Son acı haber Hakkari’ nin Şemdinli İlçesi’nden geldi. Yol güvenliğini sağlayan askerlerle hain teröristler arasında çıkan çatışmada 5 asker şehit odu. 6 asker yaralandı.

Şemdinli'nin Aktütün bölgesinde yol güvenliği sağlayan güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında öğlen saatlerinde çatışma çıktı. Pusu kuran teröristlerin açtığı ilk ateşle 5 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı. Helikopterle Fatih Kışlası'na getirilen yaralılar buradan ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürülün tedaviye alındı.

PKK'lı teröristlerle çatışmanın çıktığı bölgeye helikopterlerle takviye birlik sevk edilerek operasyon başlatıldı.

VAN'DA ÇATIŞMA: 8 ASKER ŞEHİT, 11 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Bugün sabah saatlerinden bu yana acı haberler art arda geldi. Günün ilk acı haberi olan Van'ın Çaldıran ve Ağırı'nın Doğubayazıt ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 8 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı. 11 PKK'lı teröristin ölü ele geçirildiği bölgede 3 gündür devam eden operasyonlarda perşembe günü de 1 asker ile 3 korucu şehit olmuştu.

Tendürek Dağı'nda perşembe günü arama- tarama faaliyetini sürdüren güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Çıkan çatışmada teröristlerin açtığı ilk ateşle 1 uzman çavuş ve 3 korucu şehit oldu, yaralanan 18 asker Van'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

HAVA DESTEKLİ OPERASYONLAR DEVAM ETTİ

Bu gelişme üzerine bölgeye takviye birlikler sevk edilerek, hava destekli operasyon başlatıldı. Geçen mayıs ayında yol kesen PKK'lı teröristlerle çatışmada şehit düşen Çaldıran İlçe Jandarma Komutanı'nın adı verilen 'Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur-3' operasyonunda terör yuvaları Korba helikopterler tarafından ateş altına alınırken, Sikorsky helikopterlerle stratejik noktalara komandolar indirildi.

Operasyonun yoğunlaştığı Tendürek Dağı'nın Gülizar Mevkii'nde dün gece üs bölgesine dönen askerlere pusu kuran PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı. Çatışmada 8 asker şehit oldu, 8 asker de yaralandı. Yaralı askerler Van'a getirilerek tedaviye alındı.

Bu bölgede çıkan çatışmalarda 11 PKK'lı terörist de ölü ele geçirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Van Valiliği bu sabah yaptığı açıklamada 1 teğmen, 2 astsubay ve 5 uzman çavuşun şehit olduğunu, 8 askerin yaralandığını ve 11 PKK'lı teröristin ölü ele geçirildiğini açıkladı. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtilen Van Valiliği'nin açıklaması şöyle:

"İlimiz Çaldıran İlçesi Tendürek Dağı'nda bölücü terör örgütü unsurlarına karşı yürütülen operasyonda 2 Eylül 2015 günü çıkan çatışmada 1 teğmen, 2 astsubay ve 5 uzman çavuş olmak üzere 8 askerimiz şehit olmuş, 8 askerimiz ise yaralanmıştır. Yaralılarımızın hastanelerimizde tedavileri devam etmekte olup durumları iyidir. Şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Bölgede hava destekli operasyon devam etmektedir. Operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

ÇALDIRAN- DOĞUBEYAZIT YOLU KAPANDI

Van'ın Çaldıran ve Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi arasında bulunan bölgede operasyonlar devam ederken, karayolu da trafiğe kapatıldı. Çaldıran'a 20 kilometre uzaklıkta bulunan Uzunyol Köyü'nden itibaren kapatılan yola yaklaşık 500 metre uzaklıkta önlem alan askerler, araçların geçişine izin vermiyor.

OBÜSLER NAMLULARINI TENDÜREK'E ÇEVİRDİ

Yoğun askeri hareketliliğin yanı sıra çatışmaların yoğunlaştığı Gülizar Köyü yakınında bulunan bir tepede konuşlu obüslerin namluları Tendürek Dağı'na çevrili duruyor. Önlem alan güvenlik güçleri bölgeye kimseyi sokmuyor.

Volkanik siyah taşlarla kaplı, sarp ve kayalık bölgede, teröristlerin gizlenebileceği yüzlerce mağara bulunuyor. Güvenlik güçleri bu mağaralarda yuvalanan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için güç koşullarda operasyonu sürdürüyor.

ÇUKURCA'DA ÇATIŞMA: 3 ASKER ŞEHİT, 20 ASKER YARALI

Hakkari'nin Çukurca İlçesinde ise kırsalda devam eden operasyonlarda bu sabah çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 3'ü ağır olmak üzere 20 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterlerle Hakkari Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı.

Çukurca kırsalında operasyonu sürdüren güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında bu sabah saat 06.45 sıralarında çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ilk ateşle 3 asker şehit olurken, çatışmada yaralanan 20 asker helikopterle Fatih Kışlası'na, oradan da ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralı askerlerden 3'ünün durumunun ağır olduğu ve bölgede çatışmaların sürdüğü belirtildi.