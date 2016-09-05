DAEŞ'in Türkiye sınırıyla teması kesildi!

Fırat Kalkanı Harekatı'nda TSK desteğiyle terör örgütü DAEŞ'e karşı ilerlemesi süren ÖSO, DAEŞ'in Türkiye sınırıyla temasını keserek Azez-Cerablus hattını birleştirdi.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü DAEŞ'in Türkiye sınırıyla fiziki temasanı ortadan kaldırdı.

TSK Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon hava kuvvetlerince Halep ilinin kuzeyinde terör tehditlerine karşı 24 Ağustos'ta başlayan Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor.

Azez-Cerablus hattının batısında Azez'in komşu ilçesi Çobanbeyli'ye dün Kilis ilinin Elbeyli ilçesinden bir grup TSK zırhlısının girmesiyle hız kazanan harekatın 12. gününde ÖSO yeni köyleri kurtardı.

Muhalifler, Çobanbey bölgesinde Tuveyran, Haliliye, Bab Lemon, Hac Veli ve Öküzöldüren köylerini DAEŞ'ten aldı.

Harekatın Cerablus ayağında da Türkiye sınırından güneye 24 kilometre derinliğe inen ÖSO, Fırat Nehri'nin batıya uzanan kolu Sucu Çayı'na ulaşmıştı.

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ÖSO, Cerablus'un batısında bugün DAEŞ'ten Ganime ve Süveyda köylerini de alarak, Çobanbey yönünden gelenlerle aynı anda, terörislerin sınır hattında elinde kalan son köy olan Kadıköy'ü (El-Kadi) kurtardı.

Böylece ÖSO güçleri, TSK'nın desteğiyle Çobanbey ve Cerablus arasındaki Suriye-Türkiye sınırında, terörist unsurlardan arındırılmış bir kuşak meydana getirdi.

Türkiye sınırından Suriye içine doğru 3 ila 5 kilometre derinliğe sahip güvenli kuşak, DAEŞ'in Türkiye sınırı ile doğrudan fiziki temasını ortadan kaldırdı.

Harekatın 12. gününde ÖSO'nun terör örgütleri DAEŞ'ten ve PYD'den kurtardığı alan 600 kilometrekareye yaklaştı.

Güvenlik kaynakları, Fırat Kalkanı Harekatı'nın devam edeceğini, Azez-Cerablus hattındaki terörden arındırılmış kuşağın genişletileceğini bildirdi.