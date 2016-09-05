FETÖ'cü Atilla Taş, bir formaya kanmış

FETÖ'den tutuklanan Atilla Taş, CHP'li veli Ağbaba'ya Enes Kanter ile tanışma hikayesini anlattı. Taş, “Enes Kanter gazeteye gelmişti. Beni aradılar, sana forma hediye etmek istiyor dediler." ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Cezaevleri Komisyonu Sözcüsü Veli Ağbaba, dün Silivri Kapalı Cezaevi'nde Atilla Taş ile görüştü.
Rapor hazırlayan Ağbaba, Atilla Taş'ın kendisine yaptığı açıklamaları paylaştı:
"ENES KANTER SANA FORMA HEDİYE ETMEK İSTİYOR DEDİLER"
"Enes Kanter gazeteye gelmişti. Beni aradılar, sana forma hediye etmek istiyor dediler. Param pulum yoktu, gazeteden teklif geldi. Magazin ağırlıklı bir gazete olacak dediler. Gazeteye gitmiyordum. Yazıyı yazıp e-posta gönderiyordum."TETİKÇİLER TUTUKLANDI ATİLLA TAŞ DA ÇARK ETTİ! İL İL FETÖ OPERASYONLARI FETÖ’NÜN SESİ TAŞ’A KELEPÇE