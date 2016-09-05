ARKADAŞINA GÖNDER FETÖ'cü Atilla Taş, bir formaya kanmış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

FETÖ'cü , bir formaya kanmış

  • Giriş Tarihi: 5.9.2016 16:40
FETÖ'cü Atilla Taş, bir formaya kanmış
FETÖ'cü Atilla Taş, bir formaya kanmış

FETÖ'den tutuklanan , 'li veli Ağbaba'ya Enes Kanter ile tanışma hikayesini anlattı. Taş, “Enes Kanter gazeteye gelmişti. Beni aradılar, sana forma hediye etmek istiyor dediler." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi () Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Cezaevleri Komisyonu Sözcüsü Veli Ağbaba, dün Silivri Kapalı Cezaevi'nde ile görüştü.

Rapor hazırlayan Ağbaba, Atilla Taş'ın kendisine yaptığı açıklamaları paylaştı:

"ENES KANTER SANA FORMA HEDİYE ETMEK İSTİYOR DEDİLER"

"Enes Kanter gazeteye gelmişti. Beni aradılar, sana forma hediye etmek istiyor dediler. Param pulum yoktu, gazeteden teklif geldi. ağırlıklı bir gazete olacak dediler. Gazeteye gitmiyordum. Yazıyı yazıp e-posta gönderiyordum."

TETİKÇİLER TUTUKLANDI ATİLLA TAŞ DA ÇARK ETTİ! İL İL FETÖ OPERASYONLARI FETÖ’NÜN SESİ TAŞ’A KELEPÇE