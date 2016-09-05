FETÖ'nün imamları tutuklandı!

Kahramanmaraş'ta FETÖ-PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve FETÖ'nün imamları oldukları ileri sürülen 1 gazeteci ve 4 öğretmen tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan Osman B. FETÖ il imamlığı, Osman Ç. emniyet imamlığı, Mustafa B. emniyet sorumlusu, İbrahim P. adliye sorumlusu, Ahmet Y. gazeteci, örgütün basın sorumlusu suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Tutuklanan zanlıların örgütün gizli haberleşme programı olan baylock sistemini kullandıkları tespit edildi.

