Sakarya'da FETÖ'den 475 kişi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Sakarya'da 475 kişi tutuklandı, 513 kişi serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının darbe girişimi sonrası hakim, savcı, asker, polis, akademisyen, kamu görevlisi ve sivillere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında bin 22 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 986 kişiden 475'i tutuklandı, 421'i adli kontrol ve yurt dışı yasağı olmak üzere 511 kişi serbest bırakıldı. İki kişi de emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

Gözaltındaki 34 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. Polis ekipleri, hakkında arama kararı bulunan 96 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada 95 kişi hakkında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.