‘Kripto’ savunması Çapkın’ı kurtaramadı

FETÖ soruşturmasında tutuklanan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, “Bunlar kripto şeklinde çalıştılar” diyerek, MİT, 17/25 Aralık, Selam Tevhid, Tahşiye ve Şike soruşturmalarından hiç haberdar olmadığını söyledi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) bürokrasi ayağına yönelik soruşturmada tutuklanan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın hakimlik sorgusunda, FETÖ'nün 7 Şubat MİT operasyonu, 17/25 Aralık darbe girişimi, Selam Tevhid, Tahşiye ve Şike operasyonlarından önce kendisine bilgi verilmediğini öne sürdü. Çapkın, "1.5 yıl öncesine varan teknik takiplerle bu kumpasların yapıldığı anlaşılmıştır. Bunların çalışma şekli 'kripto' şeklindedir. Haberimin olmaması doğal" dedi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nde yapılan sorgusunda Çapkın, 19 Aralık 2013'te merkez valisi olarak atandığını anımsattı. Suçlamaları kabul etmeyen Çapkın, özetle şu ifadeleri verdi:



HİÇBİR BİLGİM YOKTU

17 Aralık darbe girişimine kadar, 'Gülen cemaati' olarak adlandırılan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü himmet, kurban, burs ya da başka bir yardım kisvesi adı altında herhangi bir nedenle benden para talebinde bulunmadı.

Şube müdürleri kumpas kurmak isterse bilgi ve belge saklayabiliyor. 7 Şubat'ta MİT Müşteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağırılmasından hiçbir bilgim yoktu. Haberim olsa bu hususu başbakana bildirirdim.

17 Aralık olayı akabinde Selam Tevhid dosyasını, medyaya sızmasından sonra öğrendim ve soruşturmanın bir kumpas olduğunu gördüm.

17-25 Aralık soruşturmasını o sabah, dönemin İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun aramasıyla öğrendim. Sırasıyla müdürleri aradım.



HER ŞEYİ GÖZE ALMIŞLAR

Yakup Saygılı ve Nazmi Ardıç ellerinde daha önceden hazırlamış oldukları 20-25 sayfalık bilgi notları ile geldiler. 'Bana nasıl haber vermeden böyle bir iş yaparsınız' dediğimde savcının böyle istediğini ve bu yönde talimat verdiğini, yaptıklarının yasal olduğunu söylediler.

Bu iddiaların Türkiye'yi derinden sarsacağını ve herkesin bunun altında kalacağını söylediğimde, ikisi de 'Biz her şeyi göze aldık' dediler. İki şube müdürünü de yanımdan kovdum. 18 Aralık'ta konuyla ilgili olan şube müdürlerini görevden alarak yerlerine yeni müdür atadım.

25 Aralık dosyasından ise hiç haberim yoktu. Benim yanıma sabah geldiklerinde de hiç bu husustan bahsetmediler. Bu da kendilerinin ne kadar art niyetli olduklarının açık göstergesidir.

17 ve 25 Aralık olaylarından benim haberimin olmadığı nettir. 1.5 yıl öncesine varan teknik takiplerle bu kumpasların yapıldığı anlaşılmıştır. Hatta bu kumpaslardan başsavcımızın bile haberi yoktu.



KRİPTO ŞEKLİNDE ÇALIŞIYORLAR

Yumuşak görünüşlü, adı cemaat olan, siyaseten herkesin yan yana durdukları bir yapı vardı. Böyle bir kumpasa doğru gidebileceklerini düşünmedim.