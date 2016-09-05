PKK vardiyayı devraldı onun da canına okuyacağız

FETÖ’nün de PKK’nın da ‘aynı karargâhtan’ emir alıp ‘vardiyalı çalıştığını’ söyleyen Başbakan Yıldırım, “FETÖ’cülerin canına okuduk, PKK’nın da sonu yakın” dedi

Başbakan Binali Yıldırım, bölgeyi ayağa kaldıracak yatırım paketi için dün Diyarbakır'a çıkarma yaptı. Bu yıl 2015'e göre dağa çıkan genç sayısında 10 kat azalma olduğunu belirten Yıldırım, "4 binden 400'e düştü... Sıfıra inecek sıfıra. Bu milletin çocuklarını size yedirmeyeceğiz" dedi. Yıldırım, Yatırım Destek Hamlesi Tanıtım Toplantısı'nda şu mesajları verdi:

ÇÖZÜM MÖZÜM YOK: Büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Bu tehlike, ülkenin birliğinin beraberliğinin bozulması, Türkiye'nin bölünme gayretleridir. Asla ve asla buna pabuç bırakmayacağız. Operasyonlar, Türkiye'nin her karış toprağında 79 milyon vatan evladının her birinin gece gündüz, yaz kış gideceği, seyahat edeceği güvenlik şartları oluşuncaya kadar devam edecek. Çözüm mözüm yok. Çözüm millette, terör örgütüyle çözüm olmaz.

PKK'NIN DA CANINA OKUYACAĞIZ: FETÖ'sü de, BTÖ'sü (bölücü terör örgütü) de aynı karargâhtan emir alıyor. Vardiyalı çalışıyorlar, 15 Temmuz'a kadar FETÖ'cüler vardiyadaydı, onların canına okuduk. Şimdi de BTÖ'cüler vardiyada. Diyarbakır'dan söylüyorum, onların da sonu yakın.

GIRTLAĞINI DA SIKACAĞIZ: Bu projeler terör örgütünün canını sıkmıştır, ondan hiç endişeniz olmasın. Varsın canı sıkılsın, bizim amacımız da zaten onun canını sıkmak. Sadece canını sıkmak değil, gırtlağını da sıkmak. Bu yoldan dönüş yok.

ÇÖZÜMÜN SAHİBİ BAYRAĞA SAHİP ÇIKANLAR: Vatanımızın bütünlüğünü parçalamak isteyenler asla çözümün bir parçası değildir, olamazlar. Çözüm milletin ta kendisidir. Çözüm vatandaştır, çözüm sizsiniz, siz ve biz birlikte Türkiye'yiz. Türkiye'nin bayrağına, devletine, milletine, sahip çıkanlar çözümün sahibidir. Kan dökenler, cinayet işleyenler, pusu kuranlar çözüme karşıdır.

TERÖR DESTEKÇİSİ BELEDİYELER HESAP VERECEK: Bütün imkânları, bulunduğu şehre alt yapı hizmeti yapsın, üst yapı hizmeti yapsın diye gönderilen paraları terör örgütüne aktaran, terör örgütüne lojistik destek yapanlar bu yaptıklarının hesabını verecek. Yağma yok.

ASIL SENİN SURİYE'DE NE İŞİ VAR?: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı operasyonu, kendi güvenliğimiz olduğu kadar Suriye'nin güvenliği ve toprak bütünlüğü için de önemlidir. "Türklerin orada ne işi var?" gibi laflar duyuyoruz. Türkiye'nin orada işi var, çünkü Türkiye'nin Suriye ile 911 kilometre hududu var. Asıl binlerce kilometreden gelenlerin Suriye'de ne işi var?

YAPAY DEVLETE İZİN YOK: Uluslararası terör tacirlerine hizmet edecek bir projeye, Suriye'nin kuzeyinde yapay bir devlet kurulmasına asla ve asla geçit verilmeyecek. Hangi ülkeden olursa olsun Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz yok. Türkiye topyekûn bölgesel barışın yegâne temsilcisidir. Yıldırım, toplu temel atma töreni ile sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle bir araya geldiği yemekte de özetle şunları kaydetti:

KAÇACAK DELİK ARARSINIZ: (HDP) Akılları başlarına gelmemiş, yine vatandaşları sokağa, isyana çağırıyor. Vatandaş sokağa inerse siz kaçacak delik arayacaksınız. 15 Temmuz'da gördünüz. Vatandaş sokağa inince ne olduğunu gördünüz. Şimdi siz vatandaşı sokağa çağırıyorsunuz. Doğru, Diyarbakırlı sokağa iner ama ay-yıldızlı bayrağıyla iner, terör örgütüne ayar vermek, dersini vermek için iner.

FETÖ, PKK'DAN SUİKAST YAPMASINI İSTEDİ: 15 Temmuz'dan sonra FETÖ, PKK'dan tekrar randevu istiyor. Bölücü terör örgütünden başka taleplerde bulunuyorlar. Bu da 'Bu işi halledemedik, bari Cumhurbaşkanına, Başbakana suikast yapın da maliyeti neyse verelim.' Bunların hepsinin hesabı görülecek.



DAĞA ÇIKAN GENÇ SAYISI 10 KAT AZALDI

Gençler sizlere sesleniyorum. Size bu terör örgütü ne vaat ediyor, dağı vaat ediyor, ölümü vaat ediyor. Biz ne vaat ediyoruz yaşamayı, geleceği vaat ediyoruz, Türkiye'yi size emanet edeceğiz. Size güzel bir haber vereyim. 2015'e göre dağa çıkardıkları genç sayısında 10 kat azalma oldu. 4 binden 400'e. Sıfıra inecek sıfıra. Şimdi onun telaşını yaşıyorlar. Bu milletin çocuklarını size yedirmeyeceğiz, zehirletmeyeceğiz.



DEMİRTAŞ'A SESLENDİ

Gel de Tanışık köyünde Dürümlü'de konuş

"HDP Başkanı Almanya'dan sesleniyor, 'PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmiyoruz.' Almanya'dan konuşacağına gel Tanışık köyünde, Dürümlü'de konuş. Katlettiğiniz 6 masum Diyarbakırlı'nın yanında konuş. Oya Eronat'ın katlettiğiniz fidan gibi yavrusunun, bu topraklarında konuş. Diri diri yaktığınız Diyarbakırlı evlatlarımızın akrabalarının yanında konuşun. Uzaktan konuşmayın PKK terör örgütü değil öyle mi, kim bu Mehmetçikleri şehit ediyor, kim bu sivilleri katlediyor?"



O ÖĞRETMENLER AÇIĞA ALINACAK

"Bu bölgede görev yapan, terörle bir şekilde iç içe olmuş 14 bin öğretmen olduğu tahmin ediliyor. Ancak bunların ne kadarının doğrudan terör örgütüyle ilişkili olduğu, ne kadarının olmadığı, soruşturmalarla ortaya çıkacak. Milli Eğitim Bakanımızla konuştuk, tedbir olarak üzerinde şüphe bulunan, gerekli tespitleri yapılan bütün öğretmenler açığa alınacak. Yeni ders döneminde bunlara görev verilmeyecek."