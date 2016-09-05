Sınır temizlendi

TSK desteğindeki ÖSO, Cerablus’un ardından Çobanbey operasyonunda da büyük başarı sağladı. DAEŞ, Türkiye sınırındaki 90 kilometrelik Azez-Cerablus hattından temizlendi

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) desteği ile DAEŞ kontrolündeki 90 kilometrelik Azez-Cerablus hattını teröristlerden tamamen arındırdı. Böylece terör örgütü DAEŞ, Türkiye sınırından tamamen uzaklaştırılmış oldu. TSK Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetlerince Halep'in kuzeyinde terör tehditlerine karşı 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı sürüyor. Harekâtın Cerablus ayağında, Türkiye sınırından güneye 24 kilometre derinliğe inen ÖSO, Fırat Nehri'nin batıya uzanan kolu Sucu Çayı'na ulaşmıştı. Çayın güneyinden itibaren terör örgütü PYD/PKK'nın kontrol bölgesi başlıyor.



600 KİLOMETREKARELİK ALAN

Operasyon, bir grup TSK zırhlısının Kilis'in Elbeyli ilçesinden önceki gün Suriye'ye geçerek Çobanbey'e girmesiyle hız kazandı. TSK desteğiyle büyük hızla ilerleyen ÖSO güçleri dün Azez-Cerablus hattında operasyonu başarıyla tamamladı. ÖSO savaşçıları, Cerablus'un batısında Ganime ve Süveyda köylerini aldı. Çobanbey yönünden gelenler de aynı anda teröristlerin sınır hattında elinde kalan son köy olan El Kadi'yi (Kadıköy) DAEŞ'ten ku rtardı. Terör örgütünün Türkiye sınırıyla bağlantısı da tamamen koparılmış oldu. Böylece dün 20 köyün daha alınmasıyla 90 kilometrelik Azez-Cerablus hattı DAEŞ'li teröristlerden temizlenmiş oldu. Operasyonla bugüne kadar 600 kilometrelik alan da kontrol altına alınarak güvenlikli hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'nin kuzeyinde icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri aldığını da bildirdi.



