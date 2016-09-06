Hangi fotoğraf doğru: Baki Kavun muamması!

Tümgeneral Baki Kavun'un, 15 Temmuz'daki ilk görüntüsünde gözleri bağlıydı.

Ancak AA, Genelkurmay koridorunda serbest dolaştığı görüntüleri geçti.

Anadolu Ajansı'nın (AA) önceki gün servise sunduğu darbe gecesine ilişkin fotoğraflarda yer alan bir isim dikkatlerden kaçtı. Daha önce HABERTÜRK'ün ulaştığı görüntülerde gözleri bağlanmış vaziyette darbeciler tarafından gözaltına alınıp komutanlarla birlikte binadan çıkarılırken görülen Genelkurmay Harekât Plan Daire Başkanı Tümgeneral Baki Kavun, AA'nın haberine göre gecenin ilerleyen saatlerinde darbecilerle birlikteydi. AA'nın "Darbe gecesine ait yeni görüntüler" başlığıyla servise koyduğu haberin ekinde, görüntülerin "Kara Kuvvetleri Komutanlığı Silahlı Kuvvetler Komuta Harekât Merkezi'ndeki (SKKHM) güvenlik kameralarından elde edildiği" yer alıyordu. Ancak söz konusu görüntülerin Genelkurmay Karargâhı'na ait olduğu ortaya çıktı. Kara Kuvvetleri Karargâhı'nda SKKHM değil, "Komuta Harekât Merkezi" bulunuyor.

AA'nın haberinde darbe girişiminin ilerleyen saatlerine dair fotoğraflarla birlikte yayımlanan Tümgeneral Baki Kavun'un koridorda çekilen fotoğrafının aslında daha önceki saatlere ilişkin bir görüntü olabileceği de belirtildi.





Tümgeneral Kavun'un darbe girişimi sırasında kendisini odasına kilitlediği, ardından kapı darbeciler tarafından açılarak gözlerinin bağlandığı ve rehin alındığı da iddia ediliyor. Darbe girişiminin ilerleyen saatlerinde Genelkurmay SKKHM koridorlarında dolaşırken görünen Tümgeneral Kavun'un Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile diğer komutanların rehin alındığı erken saatlerde neden gözü bağlanarak götürüldüğü sorusu ise merak uyandırdı.

Kavun, Genelkurmay Harekât Başkanı'nın o tarihte izinli olması nedeniyle, "Harekât Başkan Vekili" olarak görev yapıyordu. Tümgeneral Kavun, 15 Temmuz sonrasında YAŞ kararıyla emekli edildi. Sonrasında da tutuklandı.