PYD kontrolünde Lübnan’a geçtiler

Cuntacı komutan Semih Terzi'nin kurduğu, ancak Ankara'ya gidemeyen ihanet timinin izi bulundu. 41'inin PKK ve PYD'nin yardımıyla Lübnan'a kaçtıkları belirlendi. Kalan 19 cuntacının ise bölgede bulunan pamuk ve fıstık işçileri arasında kamufle olmaya çalıştıkları değerlendiriliyor. Güvenlik güçleri hain askerlerin peşinde.

15 Temmuz'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı (ÖKK) ele geçirmek için darbeci general Semih Terzi tarafından hazırlanan 100 kişilik ihanet timinden kayıp olan askerlerin izi bulundu. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen cuntacı Semih Terzi'nin uçakta yer olmadığı için Ankara'ya getiremediği 60 cuntacı asker darbe başarısız olunca havaalanında sabah 04.00'a kadar beklemişti. Yeni Şafak'ın gündeme getirdiği ve her yerde aranan 41 hayalet askerin izi Lübnan'da çıktı.



SINIR KAÇAKÇILARINDAN YARDIM ALDILAR



Daha önce birçok kez FETÖ'ye yardım ettiği ortaya çıkan terör örgütü PKK'nın hayalet askerlerin kaçmasına da yardım ettiği belirlendi. Cuntacı askerlerden 41'inin darbe sonrası oluşan kaostan faydalanarak, PKK'nın Suriye yapılanması PYD'nin yardımıyla sınırdan geçip, örgütün kontrolündeki kantonlara geçtiği, oradan da teröristlerin yardımıyla Lübnan'a gittikleri ortaya çıktı. Güvenlik kaynakları bu askerlerin, uzun yıllar sınır boyunda görev yaptığı için bölgeyi çok iyi bildiklerini belirtirken cuntacı askerlerin kaçırılmasında PKK'yla ortak çalışan kaçakçıların da yardım ettiklerini ifade etti.



İŞÇİLERİN ARASINDALAR



Cuntacı kaçak askerlerin PKK'lılara askeri telsizlerini, silahlarını ve mühimmatlarını da verdikleri ifade edildi. Güvenlik kaynaklarına göre bu askerler, PYD'liler tarafından Lübnan'a götürüldü ve başkent Beyrut'ta saklanmaya başlandı. Lübnan'a kaçamayan askerlerden 19'unun ise sınır hattında oldukları değerlendiriliyor. Rütbeli olan bu askerlerin aranmasına devam edilirken, pamuk ve fıstık işçilerinin arasında gizlendikleri de düşünülüyor.

DARBEYİ FETÖ VE ABD YAPTI AVRUPA'YA GEÇECEKLER İstihbarat birimleri Lübnan'da gizlenen 41 askerin yakalanma ve iade edilme riski olmadığı için PKK'ya sığındığını vurguluyor. Cuntacı askerlerin terör örgütünün temin edeceği sahte pasaport ve kimlikler ile Avrupa ülkelerine geçmeyi planladığı yönünde istihbarat bilgilerinin de alındığı belirtiliyor. PKK'YLA SAVAŞACAKLARDI! Öte yandan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek için Semih Terzi'nin talimatıyla seçilen 100 askerin, Lice kırsalında PKK'ya karşı operasyon hazırlığı yaptıkları ancak darbe talimatı gelince operasyonu yarım bıraktığı tespit edildi. DARBECİLER TUTUKLANDI 15 Temmuz akşamı, Diyarbakır'dan askeri kargo uçağına iki tim bindi. Bu timlerden biri teknik teçhizat bakımından tam donanımlıydı, diğer timin ise daha deneyimli askerlerden oluştuğu öğrenildi. Ankara'ya giden darbeci ekip Semih Terzi ile birlikte ÖKK'yı ele geçirmeye çalıştı hatta orada çatışmaya katıldı. Askerlerden bir kısmı ise darbecilerin yanından ayrılarak darbe karşıtı askerlerin arasına katıldı. Darbenin başarısız olmasıyla darbeci askerler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kargo uçağının kapasitesi nedeniyle Diyarbakır'da kalan 60 asker ise sabah 04:00'a kadar havalimanında bekleyerek darbenin başarısız olacağını anladıktan sonra oradan ayrıldı. (Yeni Şafak)