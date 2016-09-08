Bölücü terör örgütü destekçisi 11 bin 285 öğretmen açığa alındı

Milli Eğitim Bakanlığınca, bölücü terör örgütü ve uzantılarına destek verici nitelikte faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 11 bin 285 öğretmen açığa alındı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), bölücü terör örgütü ve uzantılarına destek verici nitelikte faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 11 bin 285 öğretmen açığa alındı. Valiliklerin koordinasyonunda yürütülen soruşturma sonuçları ile birlikte açığa alınan öğretmen sayısının 14 bine ulaşması bekleniyor.

11 BİN 285 ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

Bakanlık tarafından illere gönderilen yazıda, ekli listede adları ve görevlerine yer verilen 11 bin 285 Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda görevli personelin, güvenlik kuvvetlerince bölücü terör örgütüne karşı yürütülen iç güvenlik operasyonları ile güvenlik amacıyla alınan diğer tedbirleri ve bazı illerde ilan edilen sokağa çıkma yasağını akamete uğratmak ve eğitim öğretim hakkını engelleyici nitelikte eylemlere katılarak terör örgütüne destek verici nitelikte faaliyetlerde bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

YAZIDA, ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Personelin bu fiilleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 6, 7, 8, 10 ve 11'inci maddelerine aykırı hareket ettikleri anlaşıldığından, 21 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan olağanüstü hal kararı, 23 Temmuz tarihli ve 29779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname gereğince eyleme katılan ya da destek veren personelin görev başında kalmasında sakınca görüldüğünden aynı kanunun 137'inci maddesi gereğince ilgililer hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınmıştır."

Bakanlığın yazısında, söz konusu personele tebligat işlemlerinin acilen yapılması istendi.

Öte yandan Bakanlık yetkililerince, valiliklerin koordinasyonunda yürütülen soruşturma sonuçları ile birlikte açığa alınan öğretmen sayısının 14 bine ulaşmasının beklendiği bildirildi.

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