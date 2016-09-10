Darbe için tez hazırlamış!

Kocaeli'de gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Kocaeli Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Nusret İlker Çolak'ın, eğitim gören askeri personeller için olası darbe sonrası yaşanabileceklere yönelik tez hazırlattığı iddia edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonlar kapsamında gözaltına alınan Kocaeli Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi Dekanı olarak görevli Prof. Dr. Nusret İlker Çolak, öğlen saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Adliyede işlemleri devam eden Prof. Dr. Nusret İlker Çolak'ın yüksek lisans ve doktora öğrencileri olan TSK görevlisi hakim, savcı ve rütbeli askerlerden oluşan yaklaşık 30 kişiye darbe ve sonrası yaşanabilecekleri konu alan tez hazırladığı ve bu tezlerin kabul edildiği ortaya çıktı.

NEDİM ŞENER: DARBE BAŞARILI OLSA MİT’İN BAŞINA O GEÇECEKTİ

Prof. Dr. Nusret İlker Çolak tarafından hazırlanan tezlerin arasında ise 15 Temmuz darbe girişiminden önce TSK'da görevli olan Cemal Yurtsever için hazırladığı "Cumhurbaşkanı yüce divanda nasıl yargılanır" adındaki tez yer aldığı belirlendi.

ERDOĞAN'A AİT MONTAJLANMIŞ SES KAYITLARI ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, adliyeye sevk edilen Prof. Dr. Nusret İlker Çolak'ın evinde yapılan aramalarda ise montajlarla hazırlanmış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait ses kayıtları ele geçirildi. Ayrıca Prof. Dr. Nusret İlker Çolak'ın hazırladığı tezlerle yüksek lisans ve doktora yapan 30 TSK görevlisinin tutuklandığı öğrenildi.