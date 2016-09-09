Nedim Şener: Darbe başarılı olsa MİT’in başına o geçecekti

Gazeteci Nedim Şener FETÖ’nün darbe girişimini başarması durumunda MİT’in başına bugün Hrant Dink Cinayetinde kilit isim olarak görülen Ramazan Akyürek’in geçeceğini belirtti. Buna göre Ali Fuat Yılmazer de önemli bir göreve getirilecekti. İşte ayrıntılar…

Gazeteci Nedim Şener Fetullahçı Terör Örgütünün gerçekleştirdiği 15 Temmuz Darbe girişimine ilişkin çarpıcı tespitlerde bulundu. 24 TV'ye konuk olan Şener FETÖ'nün Darbe girişimini başarıya ulaştırması durumunda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) başına Hrant Dink cinayetinin kilit ismi Ramazan Akyürek'in getirileceğini belirtti. Şener'e göre 17-25 Aralık girişimlerinin başarıya ulaşması halinde de aynı netice ile karşılaşacaktık.

"Ramazan Akyürek darbe olsa MİT'in başına gelecekti"

DARBE BAŞARILI OLSA RAMAZAN AKYÜREK MİT'İN BAŞINA GEÇECEKTİ

İşte Şener'in o konuşmasından ilgili bölüm:

"Hrant Dink Cinayeti 15 Temmuz'a giden sürecin başlangıcıdır. FETÖ'cülerin Tayyip Erdoğan nefretinin başlangıcı. Şimdi siz bu adamları yok etmişsiniz. Başından sonuna kendilerinin olduğu, deşifre olacakları bir cinayette deşifre olmalarına neden olacak bir imza atmışsınız. Şöyle önemli adamlar bunlar. Ramazan Akyürek Darbe olsa MİT'in başına geçecekti. Veya 17-25 Aralık başarılı olsa yine aynı şekilde. Ali Fuat Yılmazer Genel Müdür olacaktı. Ve bakın tüm o kumpas davalarında en başı çekmiş adamlar bunlar.

HUKUKİ YOLDAN YAPAMADIKLARINI SİLAH ZORUYLA YAMPAK İSTEDİLER

"7 Şubat'ta Müsteşarın tutuklanma olayında eğer başarabilselerdi akabinde Tayyip Erdoğan'ı tutuklayacaklardı. Bunda hiç şüphemiz yok. Zaten kendisi de söylüyor. 17-25 Aralık'ta asıl amaç 25 Aralık üzerinden Tayyip Erdoğan'ı tutuklamaktır. Bunu da beceremeyince zaten oradan sonraki süreç halkın gözü önünde gerçekleşti. Darbe süreci böyle. Hukuki yoldan yapamadıklarını bu defa silah zoruyla yapmaya çalıştılar"

OGÜN SAMAST’A NE İZLETTİLER?