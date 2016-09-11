Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK ve DAEŞ'i bitireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında PKK ve DAEŞ'le mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamaları yeni adımların sinyali olarak da yorumlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı mesajında terörle mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Hem teröre destek veren belediyelere kayyum atanması hem de operasyonlarla ağır kayıplar verdirilen DAEŞ ile ilgili 'Terörü bitirme kararlılığı'nı vurgulayan Erdoğan şunları söyledi:

DAEŞ'İ BİTİRMEK BOYNUMUZUN BORCU;

HEM ÜLKEMİZDE HEM SURİYE'DE…

DAEŞ denilen örgütü hem Suriye'de bitirmek hem ülkemizde eylem yapamaz hale getirmek milletimize karşı boynumuzun borcudur. Fırat Kalkanı Harekatı bunun ilk adımıdır. Ülke ve millet olarak bekamızı tehdit eden tüm örgütleri, arkalarında kim olursa olsun yok etmek için ne gerekiyorsa yapmaktan bizi kimse alıkoyamaz.

DAEŞ'E TOPYEKÜN OPERASYON SİNYALİ Mİ?

Erdoğan'ın DAEŞ'ye yönelik hava saldırısı ile 20 teröristin etkisin hale getirilmesini takiben yaptığı açıklama önümüzdeki süreçte bu örgüte yönelik süpürme harekatının ötesinde daha kararlı, etkili ve bitirmeye yönelik operasyonların olabileceğinin sinyali olarak yorumlandı.

PKK'YI DA AYNI SON BEKLİYOR

Güvenlik güçlerimizle ve bölgedeki kardeşlerimizle el ele vererek, Türkiye'yi PKK belasından kurtarmakta kararlıyız. FETÖ gibi PKK'nın da milletimizin dirayeti, devletimizin gücü karşısında direnme şansı yoktur. PKK'nın Suriye'deki kolu olan PYD-YPG'yi de aynı akıbet bekliyor. Ülke ve millet olarak bekamızı tehdit eden tüm örgütleri, arkalarında kim olursa olsun, yok etmek için ne gerekiyorsa yapmaktan bizi kimse alıkoyamaz.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: DAEŞ'i bitireceğiz