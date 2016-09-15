Başbakan Binali Yıldırım:“Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın yapısına tüzel kişilik kazandırdık”

Başbakan Binali Yıldırım, “Şikayetleri ortadan kaldırmak için YİKOB denen yapıya bir tüzel kişilik kazandırdık. Burada bütçe olacak, buradaki işler planlanacak, yapılacak ve eskiden olduğu gibi belediyenin yapamadığı yerleri biz yapacağız” dedi.

Başbakan Yıldırım, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı(YİKOB) ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın yapısına tüzel kişilik kazandırdıklarına dikkat çeken Yıldırım, konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

"İL ÖZEL İDARESİNİN TÜZEL KİŞİLİĞİ ORTADAN KALKTI"



"Büyükşehirler kurulduktan sonra özellikle büyükşehirlerde il özel idaresinin tüzel kişiliği ortadan kalktı. Maalesef büyükşehirler bu değişime ayak uyduramadı. Coğrafi alan çok geniş, hizmetler çok çeşitli ama vatandaş kaymakamlıklar, valilikler yıllardır yol yapar, suya bakar, diğer işleri halleder diye alışmış. Belediyeler de, ya iş bilmezlikten, ya planlama yapmamaktan ya da işte iktidar partisiyle farklı partiler de olunca ideolojik sebeplerden dolayı maalesef şehir dışındaki hizmetler istendiği gibi yapılamadı. Bu bir memnuniyetsizlik olarak vatandaşa yansıdı.

BAŞBAKAN YILDIRIM: BELEDİYELERE YENİ GÖREVLENDİRMELER OLABİLİR

"NE DEMEK BELEDİYENİN İŞİ, SİZ DEVLET DEĞİL MİSİNİZ?"

Ya bu belediyenin işi, o yapması lazım dediğimizde hiç bize itibar etmedi. Ne demek belediyenin işi, siz devlet değil misiniz? Birbirinizin üzerine niye suçu atıyorsunuz? Yani bakana söylüyoruz belediyeye diyor, belediyeye söylüyoruz bakan diyor; bu ne biçim iş? Biz sizin aranızda gidip gelecek miyiz? İşimizi kim yapacak diye böyle şikayetler maalesef uzun süreden beri vardı.

"BELEDİYE YAPAMADIĞI YERLERİ BİZ YAPACAĞIZ"

Bunu ortadan kaldırmak için bu YİKOB denen yapıya bir tüzel kişilik kazandırdık. Bu zaten sizlerin, büyükşehirlerdeki valilerimizin isteğiydi. Bu şekilde burada bütçe olacak, buradaki işler planlanacak, yapılacak ve eskiden olduğu gibi belediye yapamadığı yerleri biz yapacağız. Belediyenin oraya verilen bütçesini de alacağız valiye vereceğiz, valiliğin il özel idaresine vereceğiz, böylece hizmetin aksamasının, gecikmesinin önüne geçmiş olacağız."