Başbakan Yıldırım: Belediyelere yeni görevlendirmeler olabilir

Başbakan Binali Yıldırım Marmara Üniversitesi Camii'nde kıldığı bayram namazı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım, kayyum atanan belediyeler hakkında konuşurken "yeni görevlendirmeler yapılabilir" dedi.

Tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum. Bayramın İslam dünyasına huzur getirmesini temenni ediyorum.

Dün kayyum atandığı açıklanan 28 belediye terör örgütleri adına hareket ediyorlardı. Millete hizmet yerine teröre hizmet ediyorlardı. Bazıları FETÖ'ye bazırları da PKK'ya çalışıyordu. Bu konuda yeni görevlendirmeler olabilir. Bazı belediyelerin başına yeni isimler atanabilir.

Başbakan Yıldırım: Bazı belediyelere yeni görevlendirmeler yapılabilir