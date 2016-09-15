CHP: Ortak payda laikliktir

Yenikapı Ruhu hakkında konuşan CHP Sözcüsü, mitingde ve sonrasında yaşanan beraberliği sahte gördüğünü açıklayarak skandal açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, Fetullahçı Terör Örgütü'nün milletin iradesine el koyma girişiminden sonra oluşan 'Yenikapı Ruhu' üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

ORTAK PAYDA LAİKLİK

Cumhuriyet gazetesine konuşan CHP'li Böke, çarenin yan yana durmuş gibi yapmak olmadığını ve üzerinde mutabakat sağlanması gereken bir ortak payda varsa bunun da laiklik olduğunu söyledi.

CHP'NİN YENİKAPI RUHUNA BAKIŞI

Selin Sayek Böke, Yenikapı Ruhu ile ilgili şunları söyledi; "Türkiye'yi yeni 12 Eylül'lerden, yeni 15 Temmuz'lardan da, her türlü demokratik mekanizmayı yok ederek tek adam rejimi inşa etmeyi amaç edinen diktatoryal heveslerden de koruyacak olan çağdaş, özgürlükçü bir demokrasi kurmak yolunda kararlılık sergilemektir.

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SAHTE MİLLİ BİRLİK NUTUKLARI...

Çare asla yan yana dururmuş gibi yapmak, demokrasimizin sorunları yokmuş gibi kafamızı kuma gömmek, komplo teorilerine sarılarak sahte milli birlik nutukları atmak değil.

ORTAK PAYDA LAİKLİKTİR

Üzerinde 'mutabakat' sağlanması gereken bir ortak payda varsa; o payda laikliktir, özgürlüktür, hukuktur, demokrasidir. Darbenin panzehiri eksiksiz demokrasidir. Bu noktada, 15 Temmuz'da yaşadığımız hain girişim gibi asker kaynaklı darbe arayışlarının kaynağının yalnızca asker-sivil ilişkilerinde aranması, teşhisi yanlış koymak olur."