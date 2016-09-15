Hakkari'de 5 ton bomba yüklü araç imha edildi

Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde güvenlik güçleri tarafından fark edilen 5 ton bomba yüklü araç patlatılarak imha edildi.

Hakkari-Çukurca Karoyulu üzerinde bulunan Geçimli Köyü yakınlarında jandarma ekipleri tarafından tespit edilen bombalı araç, jandarma ekipleri tarafından patlatılarak imha edildi. Alınan çevre güvenlikiğini ardından içerisinde 5 ton patlayıcı bulunan aracın imha edildiği belirtilirken, kaçan sürücünün yakalanması için de bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

ARACIN PATLATILMA ANI

5 tonluk hainlik son anda önlendi

IRAK KUZEYİ İLE ÇUKURCA'DA DÖRT TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

ÇUKURCA'YA HAVA HAREKATI