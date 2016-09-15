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'de 5 ton bomba yüklü araç

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 15.9.2016 16:41 Güncelleme Tarihi: 15.9.2016 17:38
Hakkari'de 5 ton bomba yüklü araç imha edildi
Hakkari'de 5 ton bomba yüklü araç imha edildi

-Çukurca karayolu üzerinde güvenlik güçleri tarafından fark edilen 5 ton bomba yüklü araç patlatılarak .

-Çukurca Karoyulu üzerinde bulunan Geçimli Köyü yakınlarında jandarma ekipleri tarafından tespit edilen bombalı araç, jandarma ekipleri tarafından patlatılarak . Alınan çevre güvenlikiğini ardından içerisinde 5 ton patlayıcı bulunan aracın imha edildiği belirtilirken, kaçan sürücünün yakalanması için de bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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