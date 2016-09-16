Suriye sınırında hareketlilik

Kilis’in Elbeyli İlçesi'nin karşısındaki Suriye’nin Rai ve Savran bölgelerinde hareketlilik görülüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan 'Fırat Kalkanı Harekatı' ile desteklenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, sınır hattını IŞİD'den temizledikten sonra iç kesimlere doğru ilerlemeye sürdürüyor. Cerablus ile Azez arasındaki 98 kilometrelik sınır hattını tamamen IŞİD'den temizleyen ÖSO güçleri, sınırın 30 kilometre güneyindeki Bab Bölges'ine doğru ilerleyişini sürdürüyor. ÖSO güçlerinin bugün hem Rai, hem de Savran bölgesinde yoğun hareketlilik içerisinde olduğu görüldü. Sınır hattında ÖSO güçlerinin iki bölgede araç hareketliliği dikkat çekerken, sınır hattında ise TSK unsurlarının zırhlı araçlarla önlemi devam ediyor.

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